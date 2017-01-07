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﻿2017-01-07, 19:15
Рождественские молитвы: борьба за жизнь одессита продолжается

Накануне Рождества, в одесском Горсаду прошла благотворительная ярмарка «Рука помощи.Твори добро своими руками», цель которой - помочь собрать средства на лечение страшной болезни - рака крови, которая настигла 23-летнего одессита Александра Кустурова.

Одесса объединяется в борьбе за жизнь Александра Кустурова (ВИДЕО) 

Все желающие и неравнодушные смогли приобрести изделия ручной работы, а также провести дегустацию блюд национальной кухни в обмен на пожертвования.





Необходимы лечение и операция за рубежом. Сумма денег, которая нужна, непосильна для Сашиной семьи.

«Очень хочется верить, что нам удастся собрать сумму, которой не хватает Саше на операцию и последующую химиотерапию, которые он должен пройти. Нам необходимо 130 тысяч долларов. Часть этих средств уже собрана. В Рождество случаются чудеса, я в это верю, как верю, что мой брат победит страшную болезнь и останется жить. Огромное спасибо добросердечным людям, которые помогли нам организовать эту ярмарку, тем одесситам, которые не проходят мимо, не остаются равнодушными, оказывая нам свою посильную помощь», — от души поблагодарил брат Саши Евгений Кустуров. 

На фото Евгений Кустуров



Дорогие одесситы! Если вы можете и хотите присоединиться к тем, кто решил дать Саше шанс, свяжитесь с его братом по телефону:  0966267756.

Реквизиты карт для пожертвований:
ПриватБанк 4731217111516173 (Кустуров Александр)
ОщадБанк 5167490047344313 (Кустуров Евгений)

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