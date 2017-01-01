2017-01-01, 13:37

С 1 января размер минимальной академической стипендии для одесситов будет составлять 1 100 грн

Минимальная академическая стипендия увеличилась на 33,4% до 1,1 тыс. гривен с 1 января.



Эта выплта студентам установлена постановлением Кабинета Министров №1047 от 28 декабря 2016 года.



С 1 января размер минимальной ординарной (обычной) академстипендии для учащихся профессионально-технических учебных заведений составляет 415 гривен в месяц, для студентов вузов 1-2 уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" или "бакалавр" - 830 гривен (по специальностям со стипендией повышенного размера - 1 056 гривен) и для студентов вузов 3-4 уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся по уровню "бакалавр", "специалист" или "магистр" - 1 100 гривен (по специальностям со стипендией повышенного размера - 1 400 гривен).

Размер социальной стипендии для учащихся профтехнических учебных заведениях, вузах, научных учреждений из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также студентов, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей устанавливается в размере 1 000 гривен (профтехнические учебных заведений) и 2 000 гривен (вузы и научные учреждения).

Размер соцстипендии для лиц, имеющих право на назначение таких стипендий на основании нормативно-правовых актов, которыми установлены государственные льготы и гарантии для отдельных категорий граждан для учащихся профтехнических учебных заведений устанавливается в размере 377 гривен, для студентов вузов 1-2 уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" или "бакалавр" - 750 гривен, для студентов вузов 3-4 уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр", "специалист" или "магистр" - 1 000 гривен.

Размер академстипендии Президента для учащихся профтехнических учебных заведений составляет 1 200 гривен в месяц, для студентов вузов 1-2 уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" или "бакалавр" - 1800 гривен, для студентов вузов 3-4 уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр", "специалист" или "магистр" - 2300 гривен.

Размер именных и академстипендий правительства для учащихся профтехнических учебных заведений - 1 000 гривен в месяц, для студентов вузов 1-2 уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" или "бакалавр" - 1 600 гривен, для студентов вузов 3-4 уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр", "специалист" или "магистр" - 2 100 гривен.

Размер стипендии Президента участникам и призерам международных ученических олимпиад по базовым учебным предметам: участникам - 2 200 гривен, призерам - 2 500 гривен в месяц.

Размер стипендии Президента для победителей Всеукраинских ученических олимпиад по базовым учебным предметам и всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук - 2 200 гривен в месяц.



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Размер стипендии правительства победителям Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе - 2 000 гривен в месяц.

Напомним, на финансирование образования из госбюджета-2017 выделят 85,1 млрд гривен.

РКак сообщали Українські Новини, ранее Кабмин утвердил пять категорий граждан, которые будут получать стипендию в ПТУ и ВУЗах. Также правительство утвердило перечень из 19 профессий общегосударственного значения, подготовка кадров по которым будет осуществляться в профессионально-технических учебных заведениях за средства государственного бюджета.