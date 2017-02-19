2017-02-19, 16:25

С 22 февраля - месяц бабелевских героев

В выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея (Ланжероновская, 24а) 22 февраля в 15.00 состоится открытие выставки детского рисунка «Мне это рассказал Исаак Эммануилович…».

Авторы представленных работ - ученики арт-студии Клавдии Боголюбовой. Студийцы проиллюстрировали «Одесские рассказы» Исаака Бабеля, которые педагог читала им вслух во время занятий.



Первых зрителей дети встретят в собственноручно изготовленных масках героев бабелевских рассказов (Бени Крика, Двойры, Цили и других) из папье-маше.

За 16 лет своего существования студия нередко участвовала и побеждала в городских, областных, всеукраинских и международных конкурсах детского рисунка (Польша, Россия, Македония, Чехия, Греция, Португалия, Япония, Финляндия, Швеция, Гонконг). Воспитанники Боголюбовой становились стипендиатами губернатора Одесской области.











В Киеве на конкурсе «Новые имена Украины» на протяжении 8-ми лет ученики становились лауреатами и получали стипендии. На международном фестивале детского рисунка в Вашингтоне трижды ученики Боголюбовой были единственными представителями Украины и награждены Конгрессом США. А что касается литературы, то уже были экспозиции, посвященные творчеству Гоголя, любимым детским сказкам, и всякий раз зрители поражались нестандартному подходу юных художников к известным текстам.

Выставка будет работать до 22 марта.



