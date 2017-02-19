|Вокруг роста цен: еда, бензин и коммуналка
|Все о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году
|Быть в курсе: налоговые нововведения
|
2017-02-19, 16:25
С 22 февраля - месяц бабелевских героев
В выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея (Ланжероновская, 24а) 22 февраля в 15.00 состоится открытие выставки детского рисунка «Мне это рассказал Исаак Эммануилович…».
Авторы представленных работ - ученики арт-студии Клавдии Боголюбовой. Студийцы проиллюстрировали «Одесские рассказы» Исаака Бабеля, которые педагог читала им вслух во время занятий.
За 16 лет своего существования студия нередко участвовала и побеждала в городских, областных, всеукраинских и международных конкурсах детского рисунка (Польша, Россия, Македония, Чехия, Греция, Португалия, Япония, Финляндия, Швеция, Гонконг). Воспитанники Боголюбовой становились стипендиатами губернатора Одесской области.
Выставка будет работать до 22 марта.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП