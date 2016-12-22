2016-12-22, 09:55

С чем обращаются горожане к Анатолию Урбанскому?

Председатель областного совета провел личный прием граждан.

Для общения с Анатолием Урбанским записались 8 граждан, проблемные вопросы каждого из которых нуждались в поддержке со стороны представителей областной власти.

Среди основных обращений - решение социально-бытовых проблем, земельные вопросы, предоставление материальной помощи на лечение.

Так, жительница города Черноморск Ирина Незнакомов обратилась к Анатолию Урбанского с просьбой способствовать решению земельного вопроса. Также на прием приходил сотрудник Одесского историко-краеведческого музея Александр Горелов с обращением по обеспечению общежитием научных работников музея.

Были и активисты общественной организации «Прозрачная власть» Татьяна Бойко и Денис Холостенко, которые требовали решения социальных вопросов.

По результатам приема председатель областного совета Анатолий Урбанский предоставил гражданам подробные разъяснения относительно возможных вариантов решения их вопросов. В пределах компетенции областного совета по каждому обращению будут приняты соответствующие решения.