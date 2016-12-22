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ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-22, 09:55
С чем обращаются горожане к Анатолию Урбанскому?

Председатель областного совета провел личный прием граждан.

Для общения с Анатолием Урбанским записались 8 граждан, проблемные вопросы каждого из которых нуждались в поддержке со стороны представителей областной власти.

Среди основных обращений - решение социально-бытовых проблем, земельные вопросы, предоставление материальной помощи на лечение.

Так, жительница города Черноморск Ирина Незнакомов обратилась к Анатолию Урбанского с просьбой способствовать решению земельного вопроса. Также на прием приходил сотрудник Одесского историко-краеведческого музея Александр Горелов с обращением по обеспечению общежитием научных работников музея.

Были и активисты общественной организации «Прозрачная власть» Татьяна Бойко и Денис Холостенко, которые требовали решения социальных вопросов.

По результатам приема председатель областного совета Анатолий Урбанский предоставил гражданам подробные разъяснения относительно возможных вариантов решения их вопросов. В пределах компетенции областного совета по каждому обращению будут приняты соответствующие решения.


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