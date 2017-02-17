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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-17, 15:13
С новой недели одесситы будут получать новые паспорта

С 21 февраля в Одессе отменяется норма о выдаче паспортов-«книжечек». Теперь будет только электронная ID-карта. 

Центр административных услуг Одесского городского совета прекращает прием документов для получения административной услуги по выдаче и оформлению паспорта гражданина Украины в виде книжки образца 1994 года.

С 21 февраля 2017 года оформление и выдача паспорта гражданина Украины в городе Одессе будет осуществляться только в форме карточки с бесконтактным электронным носителем (ID-карты).

Никаких иных возможностей получить бумажных паспорт больше не будет. ID-карта выдается в следующих случаях:

— в связи с потерей и похищением;

— изменением фамилии и имени;

— в связи с достижением 14-летнего возраста;

— в связи с достижением 16-летнего возраста;

— в связи с непригодностью паспорта к использованию.

Но если гражданин уже имеет бумажный паспорт и не хочет с ним расставаться, — он может пользоваться документом и далее, вклеивая в него по желанию новые фото по достижению 25-ти или 45-летнего возраста.

Оформить паспорт в виде карты с бесконтактным электронным носителем (ID-карты) осуществляется во всех районах Одессы:

в Приморском районе — непосредственно территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Приморском районе г. Одессы (ул. Канатная, 101В);

в Малиновском районе — территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Малиновском районе г. Одессы (ул. Ак. Филатова, 23В/1) или территориальным отделом Центра предоставления административных услуг в Малиновском районе г. Одессы (ул. Ген. Петрова, 22);

в Киевском районе — территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Киевском районе г. Одессы (ул. Ак. Филатова, 15А) или территориальным отделом Центра предоставления административных услуг в Киевском районе г. Одессы (ул. Ак. Королева, 9);

- в Суворовском районе — территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Суворовском районе г. Одессы (ул. Крымская, 62).

 


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