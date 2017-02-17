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2017-02-17, 15:13
С новой недели одесситы будут получать новые паспорта
С 21 февраля в Одессе отменяется норма о выдаче паспортов-«книжечек». Теперь будет только электронная ID-карта.
Центр административных услуг Одесского городского совета прекращает прием документов для получения административной услуги по выдаче и оформлению паспорта гражданина Украины в виде книжки образца 1994 года.
С 21 февраля 2017 года оформление и выдача паспорта гражданина Украины в городе Одессе будет осуществляться только в форме карточки с бесконтактным электронным носителем (ID-карты).
Никаких иных возможностей получить бумажных паспорт больше не будет. ID-карта выдается в следующих случаях:
— в связи с потерей и похищением;
— изменением фамилии и имени;
— в связи с достижением 14-летнего возраста;
— в связи с достижением 16-летнего возраста;
— в связи с непригодностью паспорта к использованию.
Но если гражданин уже имеет бумажный паспорт и не хочет с ним расставаться, — он может пользоваться документом и далее, вклеивая в него по желанию новые фото по достижению 25-ти или 45-летнего возраста.
Оформить паспорт в виде карты с бесконтактным электронным носителем (ID-карты) осуществляется во всех районах Одессы:
— в Приморском районе — непосредственно территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Приморском районе г. Одессы (ул. Канатная, 101В);
— в Малиновском районе — территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Малиновском районе г. Одессы (ул. Ак. Филатова, 23В/1) или территориальным отделом Центра предоставления административных услуг в Малиновском районе г. Одессы (ул. Ген. Петрова, 22);
— в Киевском районе — территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Киевском районе г. Одессы (ул. Ак. Филатова, 15А) или территориальным отделом Центра предоставления административных услуг в Киевском районе г. Одессы (ул. Ак. Королева, 9);
- в Суворовском районе — территориальным подразделением Государственной миграционной службы Украины в Суворовском районе г. Одессы (ул. Крымская, 62).
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