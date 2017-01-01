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2017-01-01, 08:52
С Новым Годом украинцев поздравили Джамала, Дональд Туск и Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко, председатель Европейского совета Дональд Туск и выдающиеся украинцы, среди которых певица Джамала, чемпионы Паралимпиады Елизавета Мерешко и Максим Крепостной, а также генерал-майор Андрей Ковальчук, поздравили украинский с новогодними праздниками.
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