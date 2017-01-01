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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-01, 08:52
С Новым Годом украинцев поздравили Джамала, Дональд Туск и Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, председатель Европейского совета Дональд Туск и выдающиеся украинцы, среди которых певица Джамала, чемпионы Паралимпиады Елизавета Мерешко и Максим Крепостной, а также генерал-майор Андрей Ковальчук, поздравили украинский с новогодними праздниками.

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