Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-15, 14:25
С ревизией в Балту: чем интересовались одесские власти

Находясь с рабочим визитом в Балте председатель областного совета Анатолия Урбанский и председатель областной государственной администрации Максим Степанов совместно с руководителями района города и депутатами областного совета посетили КУ «Балтская центральная районная больница».

Делегацию в первую очередь ознакомили с материально-техническим оснащением, условиями в медицинском учреждении и предоставили возможность  пообщаться с медицинским персоналом и маленькими пациентами из детского отделения.

Также областному руководству предъявили дополнительное медицинское оборудование, которое Балтская община приобрела для больницы.

Председатель постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики Анатолий Садовник отметил, что база лечебного учреждения и коллектив достойны стать центром госпитального округа.

Также делегация посетила Балтский кинотеатр, где уже заменена крыша, отремонтирован пол, стены, совершенное бетонирования фундамента, полностью отремонтирован конференц-зал и закуплена мебель для него, отремонтированы 3 служебных кабинета, полностью проведена замена окон кинотеатра.







 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП