2017-02-15, 14:25

С ревизией в Балту: чем интересовались одесские власти

Находясь с рабочим визитом в Балте председатель областного совета Анатолия Урбанский и председатель областной государственной администрации Максим Степанов совместно с руководителями района города и депутатами областного совета посетили КУ «Балтская центральная районная больница».

Делегацию в первую очередь ознакомили с материально-техническим оснащением, условиями в медицинском учреждении и предоставили возможность пообщаться с медицинским персоналом и маленькими пациентами из детского отделения.



Также областному руководству предъявили дополнительное медицинское оборудование, которое Балтская община приобрела для больницы.

Председатель постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики Анатолий Садовник отметил, что база лечебного учреждения и коллектив достойны стать центром госпитального округа.

Также делегация посетила Балтский кинотеатр, где уже заменена крыша, отремонтирован пол, стены, совершенное бетонирования фундамента, полностью отремонтирован конференц-зал и закуплена мебель для него, отремонтированы 3 служебных кабинета, полностью проведена замена окон кинотеатра.















