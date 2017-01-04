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2017-01-04, 13:17
Санта в Одессу добрался по морю (ФОТО)
Если вы думаете, что Санта Клаус всегда передвигается на упряжке оленей, то глубоко ошибаетесь.
Вот так в районе пляжа Дельфин одесситов развлекал Санта-Клаус на надувной лодке. Санта поздравлял одесситов с Новым Годом и ловко орудовал веслом ни разу не упав в воду, чем вызвал ажиотаж среди очевидцев на пляже. На самом деле, так развлекаются некоторые одесские любители отдыха на воде. Одесса - всегда Одесса!
Идея и фото: Павел Карлович, фото - автора.
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