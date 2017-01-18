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2017-01-18, 14:12
Щелкунчик в Одессе: национальное ледовое шоу в обрамлении света и инсталляций
В помещении Одесского Дворца спорта состоялось первое национальное новогоднее ледовое шоу «Щелкунчик» (новогодняя сказка по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана) в сопровождении Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины.
35 профессиональных фигуристов, более 100 ярких костюмов, высококачественная работа постановочной команды открыли волшебный мир сказки, в которую поверили не только дети, но даже взрослые.
«Более 200 билетов были переданы детям из малообеспеченных и социально незащищенных семей каждого района Одесской области. Сотрудничество двух коммунальных предприятий областного совета СК «Дворец спорта» и СДЮШОР «Льдинка» приносит большую пользу населению. Благодаря удачному решению хозяйственного вопрос спорт вернулся в стены этого здания, а это значит, что юные таланты имеют возможность развиваться и совершенствовать свои умения, а каждый житель Одесской области может ознакомиться с таким видом спорта как фигурное катание », - рассказал председатель областного совета Анатолий Урбанский.
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