Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-02, 14:30
Сегодня хоронили Овидиопольского убийцу и просили его простить

Сегодня, 2 февраля, хоронили Дмитрия Погорелова, которого подозревали в жестоком убийстве женщины и её малолетней дочери.

Напомним, Погорелова поймали в Белгород-Днестровском районе после суток розысков 30 декабря 2016 года, ему инкриминировали жестокое двойное убийство.

Дело Овидиопольского убийцы: награда нашла героев 
Овидиопольский убийца хотел, чтобы Одесса боялась (ВИДЕО)

По предварительной информации, "овидиопольский убийца" повесился утром 28 января на простыне в своей камере.

Версию убийства Погорелова, замаскированного под суицид, правоохранители отвергают. По их словам, он не имел никаких контактов с другими заключенными.

В то же время, овидиопольский журналист Роман Варшанидзе считает, что Погорелова "убрали", пишут "ФАКТЫ".  На суде в показаниях обвиняемого мог всплыть компромат на родственников убитых, среди которых влиятельный одесский сотрудник налоговой службы. Речь о противоправных действиях и коррупции.

Как сообщает 7 КАНАЛ, на похороны собралось порядка двухсот человек. Родственники у гроба просили людей его простить.

В Одесской областной прокуратуре заявили, что несмотря на смерть подозреваемого, расследование двойного убийства будет продолжено.





 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП