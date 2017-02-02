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2017-02-02, 14:30
Сегодня хоронили Овидиопольского убийцу и просили его простить
Сегодня, 2 февраля, хоронили Дмитрия Погорелова, которого подозревали в жестоком убийстве женщины и её малолетней дочери.
Напомним, Погорелова поймали в Белгород-Днестровском районе после суток розысков 30 декабря 2016 года, ему инкриминировали жестокое двойное убийство.
Как сообщает 7 КАНАЛ, на похороны собралось порядка двухсот человек. Родственники у гроба просили людей его простить.
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