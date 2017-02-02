2017-02-02, 14:30

Сегодня хоронили Овидиопольского убийцу и просили его простить

Сегодня, 2 февраля, хоронили Дмитрия Погорелова, которого подозревали в жестоком убийстве женщины и её малолетней дочери.

Напомним, Погорелова поймали в Белгород-Днестровском районе после суток розысков 30 декабря 2016 года, ему инкриминировали жестокое двойное убийство.



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По предварительной информации, "овидиопольский убийца" повесился утром 28 января на простыне в своей камере.



Версию убийства Погорелова, замаскированного под суицид, правоохранители отвергают. По их словам, он не имел никаких контактов с другими заключенными.



В то же время, овидиопольский журналист Роман Варшанидзе считает, что Погорелова "убрали", пишут "ФАКТЫ". На суде в показаниях обвиняемого мог всплыть компромат на родственников убитых, среди которых влиятельный одесский сотрудник налоговой службы. Речь о противоправных действиях и коррупции.

Как сообщает 7 КАНАЛ, на похороны собралось порядка двухсот человек. Родственники у гроба просили людей его простить.



В Одесской областной прокуратуре заявили, что несмотря на смерть подозреваемого, расследование двойного убийства будет продолжено.











