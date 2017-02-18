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2017-02-18, 16:02
Сегодня одесситы массово развеяли миф (ВИДЕО)
Сегодня, как и было заявлено ранее в соцсетях, в Одессе впервые состоялся пробег «Зимний велодень».
«Существует миф, что велосипед — это сезонный вид транспорта, но мы хотим развеять этот миф. На велосипеде можно передвигаться круглый год, для этого подходят все сезоны, поэтому мы запустили такой проект», — отмечает инициатор проекта руководитель ОО «ВелоВектор» Александр Прохоров.
Безопасность и комфорт во время заезда обеспечивали опытные велосипедисты в сопровождении патрульной полиции и медиков.
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