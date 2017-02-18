2017-02-18, 16:02

Сегодня одесситы массово развеяли миф (ВИДЕО)

Сегодня, как и было заявлено ранее в соцсетях, в Одессе впервые состоялся пробег «Зимний велодень».

«Существует миф, что велосипед — это сезонный вид транспорта, но мы хотим развеять этот миф. На велосипеде можно передвигаться круглый год, для этого подходят все сезоны, поэтому мы запустили такой проект», — отмечает инициатор проекта руководитель ОО «ВелоВектор» Александр Прохоров.

Безопасность и комфорт во время заезда обеспечивали опытные велосипедисты в сопровождении патрульной полиции и медиков.







«Мы посвятили этот велодень любви к городу Одессе. Фишка нашего мероприятия — фотофиксация велосипедистов возле любимых мест города Одессы. Мы проедем от Дюка к колоннаде, затем к оперному театру и по Ришельевской доедем до Старосенной площади. Финишируем в парке Шевченко возле стадиона ЧМП», — рассказала накануне о маршруте и цели забега организатор проекта «Велодень 4 сезона. Зима» Оксана Цымбалова.



На финише были призы и развлекательные мероприятия.