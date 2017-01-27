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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-27, 12:00
Сегодня в Одессе - французское настроение

27 января в Одессе стартует ежегодный фестиваль «Вечера французского кино - 2017».

В кинотеатре «Родина» покажут 5 картин с участием таких звезд, как Марион Котийяр, Луи Гаррель, Одри Тоту, Мелани Лоран и Беренис Бежо.

Откроет фестиваль кинолента «Иллюзия любви» Николь Гарсии – чувственная мелодрама из конкурсной программы Каннского кинофестиваля. В главных ролях – Марион Котийяр и Луи Гаррель.

Организаторами «Вечеров французского кино» являются посольство Франции в Украине, Французский Институт в Украине, Альянс Франсез Одессы и Артхаус Трафик.

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