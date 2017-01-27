

﻿ 2017-01-27, 12:00 Сегодня в Одессе - французское настроение 27 января в Одессе стартует ежегодный фестиваль «Вечера французского кино - 2017».



В кинотеатре «Родина» покажут 5 картин с участием таких звезд, как Марион Котийяр, Луи Гаррель, Одри Тоту, Мелани Лоран и Беренис Бежо. Откроет фестиваль кинолента «Иллюзия любви» Николь Гарсии – чувственная мелодрама из конкурсной программы Каннского кинофестиваля. В главных ролях – Марион Котийяр и Луи Гаррель. Организаторами «Вечеров французского кино» являются посольство Франции в Украине, Французский Институт в Украине, Альянс Франсез Одессы и Артхаус Трафик.





