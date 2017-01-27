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2017-01-27, 12:00
Сегодня в Одессе - французское настроение
27 января в Одессе стартует ежегодный фестиваль «Вечера французского кино - 2017».
Откроет фестиваль кинолента «Иллюзия любви» Николь Гарсии – чувственная мелодрама из конкурсной программы Каннского кинофестиваля. В главных ролях – Марион Котийяр и Луи Гаррель.
Организаторами «Вечеров французского кино» являются посольство Франции в Украине, Французский Институт в Украине, Альянс Франсез Одессы и Артхаус Трафик.
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