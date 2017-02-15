

﻿ 2017-02-15, 10:50 Сегодня в Одессе обсудят инновационные образовательные проекты (ФОТО) В центре социальных инноваций Impact Hub Odessa ближайшее событие для встречи заинтересованных лиц - 15 февраля, 18:30. Прямо сейчас участники проекта Connect for Impact , авторы и лидеры инновационных образовательных проектов, находятся в Мадриде, где знакомятся с испанскими коллегами, самыми передовыми организациями в сфере школьного и высшего образования. На что похожа испанская школа? Как трансформировать традиционный вуз? Чем украинская реформа образования отличается от испанской? После поездки в Мадрид, украинские инноваторы расскажут чем украинская реформа образования отличается от испанской и на что похожа испанская школа.



Участники проекта Connect for Impact посетили различные локальные проекты и обменялись опытом.



Спикеры: Станислав Дрогаев, Сергей Колебошин, Яна Осипова.













