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﻿2017-02-15, 10:50
Сегодня в Одессе обсудят инновационные образовательные проекты (ФОТО)

В центре социальных инноваций Impact Hub Odessa ближайшее событие для встречи заинтересованных лиц - 15 февраля, 18:30. 

Прямо сейчас участники проекта Connect for Impact , авторы и лидеры инновационных образовательных проектов, находятся в Мадриде, где знакомятся с испанскими коллегами, самыми передовыми организациями в сфере школьного и высшего образования.

На что похожа испанская школа?

Как трансформировать традиционный вуз?

Чем украинская реформа образования отличается от испанской?

После поездки в Мадрид, украинские инноваторы расскажут чем украинская реформа образования отличается от испанской и на что похожа испанская школа.

Участники проекта Connect for Impact посетили различные локальные проекты и обменялись опытом.

Спикеры: Станислав Дрогаев, Сергей Колебошин, Яна Осипова. 

 

 

 


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