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﻿2017-01-19, 16:30
Сегодня в Одессе награждали героев Овидиопольского дела (ФОТО)

Сегодня председатель областного совета Анатолий Урбанский наградил работников Национальной полиции,военнослужащих Национальной гвардии и егеря Украинского общества охотников и рыбаков Овидиопольского района, которые приняли непосредственное участие в задержании подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Овидиополь и ее двухлетней дочери накануне новогодних праздников.

«В первую очередь это отличие не от областного совета, а от всей Одесской области. Ведь вы вернули жителям уверенность в безопасности, в том, что они находятся под надежной охраной. Именно Национальная полиция и Национальная гвардия является тем щитом между преступностью и гражданами, на который все мы так рассчитываем. Такие достойные поступки и в дальнейшем будут поощряться областным советом », - отметил Анатолий Урбанский.

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За добросовестное выполнение служебных обязанностей, особые заслуги в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, весомый личный вклад в защиту прав и свобод граждан и за оперативное раскрытие преступления резонансных убийств ценные подарки - наручные часы Одесского областного совета получили:

Дмитрий Атрошин - старший оперуполномоченный сектора криминальной полиции Овидиопольского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области, майор полиции;

Александр Болог - стрелок третьего отделения третьего патрульного взвода второй патрульной роты первого патрульного батальона воинской части 3012 Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, солдат;

Виталий Брайко - командир второй патрульной роты первого патрульного батальона воинской части 3012 Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, старший лейтенант;

Александр Будиленко - внештатный егерь Украинского общества охотников и рыбаков Овидиопольского района;

Виталий Джуряк - стрелок второго отделения второго патрульного взвода второй патрульной роты первого патрульного батальона воинской части 3012 Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, солдат;

Ярослав Тепличук - участковый офицер полиции сектора превенции Овидиопольского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области, старший лейтенант полиции;

Николай Челка - следователь следственного отделения Овидиопольского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области, старший лейтенант полиции.

 

 

 

 


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