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2017-02-08, 14:06
Сессия Одесского горсовета: за что голосовали депутаты?
Сегодня,8 февраля, в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоялась XІІІ сессия Одесского городского совета VІІ созыва.
Как и планировалось, депутаты рассмотрели и проголосовали целый ряд вопросов. Вот основные из них:
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ
Так, принято определить доходы бюджета города Одессы на 2016 год в сумме 6886 905,61 тыс. грн., в том числе доходы общего фонда — 6490 470,51 тыс. грн. Из них образовательная субвенция — 758 584,0 тыс.грн .; медицинская субвенция — 670 066,5 тыс. грн .; межбюджетные трансферты — 1175 609,01 тыс. грн.; доходы специального фонда — 396 435,1 тыс. грн., из них бюджет развития — 233 700,0 тыс. грн.
Был утвержден общий объем расходов бюджета города Одессы на 2016 год в сумме 7576 716,301 тыс. грн., в том числе объем расходов общего фонда бюджета 5210 465,055 тыс. грн., и расходов специального фонда — 2366 251,246 тыс. грн. по временной классификации расходов местных бюджетов (КВКР). Кроме того, были приняты изменения и в бюджет 2017 года.
ЛИШНИЕ СРЕДСТВА
На сессии горсовета принято решение разместить 600 млн грн неиспользованных денег городского бюджета на депозит.Деньги пролежат в банке до 20 декабря. С учетом существующих ставок, это позволит наростить сумму примерно до 700 млн грн.
Отметим, что годовой план по выполнению бюджета составляет 6 млрд. Таким образом, город готов положить в банк 10% своих доходов. В прошлом году город также положил на депозит 600 млн. Правда, в два захода - в марте и июле. Сколько «свободных» денег окажется в бюджете в следующем году, можно только догадываться. По официальным данным, уже в январе бюджет был перевыполнен на 25%.
КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Бывший начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля горсовета (ГАСКа) Петр Рябоконь официально, путем голосования депутатов, назначен вице-мэром Одессы.До этого П.Рябоконь, согласно распоряжению мэра, с 20 января исполнял обязанности вице-мэра - после увольнения Вячеслава Шандрыка.П.Рябоконь будет курировать вопросы строительства.
Одесские назначения: из ГАСКа в вице-мэры
НАЛОГИКак и планировалось, в связи с ростом мини мальной зарплаты, Одесский городской совет принял изменения к расчету ряда налогов, за счет которых пополняется местный бюджет. Единый налог для физических лиц-предпринимателей теперь будет привязан не к минимальной зарплате а к прожиточному минимуму для трудоспособного населения, поэтому пока он не изменится. А налог на недвижимость в Одессе вырос, поскольку он рассчитывается, исходя из минимальной зарплаты. Теперь физлица, владеющие нежилой недвижимостью, а также юридические лица, за которыми числится жилье, должны будут за год уплатить 1% «минималки» (16 грн.) с каждого квадратного метра. Что касается транспортного налога, то опять изменилась база налогообложения. Согласно новым правилам, налогообложению подлежат легковые автомобили класса «люкс» и не старше пяти лет, со среднерыночной стоимостью в 375 размеров «минималки», то есть от 1,2 млн. грн. Ставка налога не изменилась – 25 тыс. грн. в год.
СРЕДСТВА ДЛЯ КП «Теплоснабжение города Одессы»
Согласно пункту 2.9 повестки, решено выделить из городского бюджета 300 миллионов гривен для расчетов за энергоносители и их транспортировку, водоснабжение и водоотведение, на выплату заработной платы, расчеты за выполненные ремонтные работы подрядными организациями и прочих финансовых обязательств.За проголосовали 62 депутата, однако в ходе обсуждения депутат Александр Орлов подверг критике практику дотирования ТГО.
«Мы выделяем средства в геометрической прогрессии, — отметил он. – Я понимаю, что это не их вина, они заложники ситуации. Да, работают хорошо, без сбоев, но ТГО, как говорится, на ниточке висит. Мы должны не только деньги выделять, но и разработать программу по модернизации предприятия, чтобы уменьшить теплопотери, провести энергоаудит».
Городской голова Геннадий Труханов заявил о необходимости этой дотаций.
«Решение вопроса по ТГО запаздывает минимум лет на 20, им нужно было заниматься сразу после создания Украины. Конечно, постоянная поддержка не выход из положения, и мы делаем это по крайней необходимости, работая над решением этой громадной проблемы», — подчеркнул градоначальник.
Напомним, что по состоянию на декабрь 2016 года долги одесситов перед КП «ТГО» составляли более 200 миллионов гривен.
ШУТКА
Напомним, в начале сессии депутаты проголосовали ротацию в своих рядах. Шутка Геннадия Труханова в адрес скучающего в Германии депутата горсовета Саши Боровика вызвала смех и аплодисменты в сессионном зале.
Уступите место: кадровая ротация в одесском горсовете
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