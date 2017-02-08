Сессия Одесского горсовета: за что голосовали депутаты?

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ



Так, принято определить доходы бюджета города Одессы на 2016 год в сумме 6886 905,61 тыс. грн., в том числе доходы общего фонда — 6490 470,51 тыс. грн. Из них образовательная субвенция — 758 584,0 тыс.грн .; медицинская субвенция — 670 066,5 тыс. грн .; межбюджетные трансферты — 1175 609,01 тыс. грн.; доходы специального фонда — 396 435,1 тыс. грн., из них бюджет развития — 233 700,0 тыс. грн.

ЛИШНИЕ СРЕДСТВА



На сессии горсовета принято решение разместить 600 млн грн неиспользованных денег городского бюджета на депозит.Деньги пролежат в банке до 20 декабря. С учетом существующих ставок, это позволит наростить сумму примерно до 700 млн грн.





КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ





Бывший начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля горсовета (ГАСКа) Петр Рябоконь официально, путем голосования депутатов, назначен вице-мэром Одессы.До этого П.Рябоконь, согласно распоряжению мэра, с 20 января исполнял обязанности вице-мэра - после увольнения Вячеслава Шандрыка.П.Рябоконь будет курировать вопросы строительства.

Одесские назначения: из ГАСКа в вице-мэры Отметим, что годовой план по выполнению бюджета составляет 6 млрд. Таким образом, город готов положить в банк 10% своих доходов. В прошлом году город также положил на депозит 600 млн. Правда, в два захода - в марте и июле. Сколько «свободных» денег окажется в бюджете в следующем году, можно только догадываться. По официальным данным, уже в январе бюджет был перевыполнен на 25%.

НАЛОГИ



СРЕДСТВА ДЛЯ КП «Теплоснабжение города Одессы»



Согласно пункту 2.9 повестки, решено выделить из городского бюджета 300 миллионов гривен для расчетов за энергоносители и их транспортировку, водоснабжение и водоотведение, на выплату заработной платы, расчеты за выполненные ремонтные работы подрядными организациями и прочих финансовых обязательств.За проголосовали 62 депутата, однако в ходе обсуждения депутат Александр Орлов подверг критике практику дотирования ТГО.

«Мы выделяем средства в геометрической прогрессии, — отметил он. – Я понимаю, что это не их вина, они заложники ситуации. Да, работают хорошо, без сбоев, но ТГО, как говорится, на ниточке висит. Мы должны не только деньги выделять, но и разработать программу по модернизации предприятия, чтобы уменьшить теплопотери, провести энергоаудит».

Городской голова Геннадий Труханов заявил о необходимости этой дотаций.

«Решение вопроса по ТГО запаздывает минимум лет на 20, им нужно было заниматься сразу после создания Украины. Конечно, постоянная поддержка не выход из положения, и мы делаем это по крайней необходимости, работая над решением этой громадной проблемы», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, что по состоянию на декабрь 2016 года долги одесситов перед КП «ТГО» составляли более 200 миллионов гривен.



ШУТКА

Был утвержден общий объем расходов бюджета города Одессы на 2016 год в сумме 7576 716,301 тыс. грн., в том числе объем расходов общего фонда бюджета 5210 465,055 тыс. грн., и расходов специального фонда — 2366 251,246 тыс. грн. по временной классификации расходов местных бюджетов (КВКР). Кроме того, были приняты изменения и в бюджет 2017 года.Как и планировалось, в связи с ростом мини мальной зарплаты, Одесский городской совет принял изменения к расчету ряда налогов, за счет которых пополняется местный бюджет. Единый налог для физических лиц-предпринимателей теперь будет привязан не к минимальной зарплате а к прожиточному минимуму для трудоспособного населения, поэтому пока он не изменится. А налог на недвижимость в Одессе вырос, поскольку он рассчитывается, исходя из минимальной зарплаты. Теперь физлица, владеющие нежилой недвижимостью, а также юридические лица, за которыми числится жилье, должны будут за год уплатить 1% «минималки» (16 грн.) с каждого квадратного метра. Что касается транспортного налога, то опять изменилась база налогообложения. Согласно новым правилам, налогообложению подлежат легковые автомобили класса «люкс» и не старше пяти лет, со среднерыночной стоимостью в 375 размеров «минималки», то есть от 1,2 млн. грн. Ставка налога не изменилась – 25 тыс. грн. в год.Напомним, в начале сессии депутаты проголосовали ротацию в своих рядах. Шутка Геннадия Труханова в адрес скучающего в Германии депутата горсовета Саши Боровика вызвала смех и аплодисменты в сессионном зале.