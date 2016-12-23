2016-12-23, 12:59

Сессия Одесского облсовета о вопросах здравоохранения

Сегодня на последней в уходящем году сессии облсовета стал вопрос о переносе Одесский областного тубдиспансера , расположенного на улице Белинского, за пределы Одессы.

Так, 69 депутатов поддержали решение создать заведение охраны здоровья инфекционного профиля «Одесский областной Центр социально опасных болезней (туберкулёз, вич, гепатиты)».



В этом же документе предусматривается и перенос тубдиспансера. Депутаты считают, что центр такого профиля не может находиться в центре города, где по соседству находятся парк Шевченко, детские аттракционы, курортная зона.



Глава профильной комиссии облсовета Анатолий Садовник заявил, что данное решение — только декларация о намерениях и в дальнейшем проект доработают.

В ходе сессии облсовета депутат от фракции «Доверяй делам» Дмитрий Чапир «с голоса» подал проект решения о признании неудовлетворительной работы главного врача КП «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Николая Турчина. По словам Чапира, он и члены имущественной комиссии пришли к таким выводам после проверки деятельности предприятия.

«Медики берут деньги, приезжают несвоевременно. Автотранспорт используется в своих целях», — сказал Чапир. Однако, в ходе голосования предложение Чапира поддержали лишь 11 депутатов из 73.