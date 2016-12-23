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2016-12-23, 12:59
Сессия Одесского облсовета о вопросах здравоохранения
Сегодня на последней в уходящем году сессии облсовета стал вопрос о переносе Одесский областного тубдиспансера , расположенного на улице Белинского, за пределы Одессы.
Так, 69 депутатов поддержали решение создать заведение охраны здоровья инфекционного профиля «Одесский областной Центр социально опасных болезней (туберкулёз, вич, гепатиты)».
В ходе сессии облсовета депутат от фракции «Доверяй делам» Дмитрий Чапир «с голоса» подал проект решения о признании неудовлетворительной работы главного врача КП «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Николая Турчина. По словам Чапира, он и члены имущественной комиссии пришли к таким выводам после проверки деятельности предприятия.
«Медики берут деньги, приезжают несвоевременно. Автотранспорт используется в своих целях», — сказал Чапир. Однако, в ходе голосования предложение Чапира поддержали лишь 11 депутатов из 73.
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