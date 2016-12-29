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2016-12-29, 18:15
Сильный пожар в центре Одессы (ФОТО, ВИДЕО)
Во второй половине дня четверга на площади Льва Толстого горела квартира в многоэтажном доме.
По предварительной информации произошло возгорание в квартире на третьем этаже многоэтажного дома.
За считанные минуты лопнул стеклопакет и огонь вырвался наружу. Еще через несколько минут улица и внешний двор наполнились дымом.
В ходе тушения сотрудники ГСЧС из-за сильного задымления эвакуировали жительницу с ребенком одной из квартир, находившихся по соседству с загоревшейся. На месте происшествия работали 43 спасателя.
Иформации о жертвах и пострадавших пока нет.
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