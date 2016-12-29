2016-12-29, 18:15

Сильный пожар в центре Одессы (ФОТО, ВИДЕО)

Во второй половине дня четверга на площади Льва Толстого горела квартира в многоэтажном доме.

По предварительной информации произошло возгорание в квартире на третьем этаже многоэтажного дома.



За считанные минуты лопнул стеклопакет и огонь вырвался наружу. Еще через несколько минут улица и внешний двор наполнились дымом.



В ходе тушения сотрудники ГСЧС из-за сильного задымления эвакуировали жительницу с ребенком одной из квартир, находившихся по соседству с загоревшейся. На месте происшествия работали 43 спасателя.

