|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|Новый Год. Как будет праздновать Одесса?
|Одесским пенсионерам будут доплачивать из городского бюджета
|
2017-01-02, 09:18
Синоптики предупреждают о плохой видимости на дорогах Одесской области
Украинские синоптики предупреждают о тумана и плохой видимости на дорогах на юге и востоке Украины в течение дня 2 января 2017 года.
"2 января на территории Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма возможен туман, видимость до 200-500 м", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как сообщалось, в январе и феврале 2017 году можно ожидать повышения температуры воздуха по сравнению с нормой, однако возможна резкая смена погодных условий с кратковременными и достаточно сильными похолоданиями.
Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что в январе и феврале 2017 году можно ожидать повышения температуры воздуха по сравнению с нормой, однако возможна резкая смена погодных условий с кратковременными и достаточно сильными похолоданиями.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП