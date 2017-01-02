2017-01-02, 09:18

Синоптики предупреждают о плохой видимости на дорогах Одесской области

Украинские синоптики предупреждают о тумана и плохой видимости на дорогах на юге и востоке Украины в течение дня 2 января 2017 года.



Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 января на территории Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма возможен туман, видимость до 200-500 м", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось, в январе и феврале 2017 году можно ожидать повышения температуры воздуха по сравнению с нормой, однако возможна резкая смена погодных условий с кратковременными и достаточно сильными похолоданиями.

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что в январе и феврале 2017 году можно ожидать повышения температуры воздуха по сравнению с нормой, однако возможна резкая смена погодных условий с кратковременными и достаточно сильными похолоданиями.



"Если говорить о январь и февраль, то я не буду называть средние показатели температуры. Хочу только заметить, что на фоне повышения по сравнению с нормой температуры воздуха в январе-феврале все равно следует ожидать резких изменений погодных условий: кратковременных, но достаточно сильных похолоданий, формирование сильных снегопадов, образование гололеда и возникновения штормовых ветров ", - отметил Кульбида.



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