2017-02-11, 11:10

Сколько одесситам будет стоить холодная вода в феврале?

Согласно данным филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс», тарифы на холодную воду в Одессе в феврале 2017 года будут такими:

1. На услуги централизованного водоснабжения с использованием внутридомовых систем, в том числе, пользователям, проживающим в многоквартирных домах — 7,94 грн за 1 куб. м с НДС.

2. Услуги по централизованному отводу воды с использованием внутридомовых систем для потребителей, проживающих в многоквартирных домах — 6,18 грн за 1 куб. м с НДС.



В целом, тарифы на холодную воду по регионам Украины отличаются в зависимости от компании-поставщика услуги. Например, потребители со Львова и Львовской области заплатят по 10,49 грн за 1 куб. м холодной воды, сообщает Domik.ua

В Одесском облсовете экстренно собирались из-за Инфоксводоканала

Напомним, на прошлой неделе состоялось экстренное заседание по инициативе депутатов областного совета Андрея Ивашова и Дмитрия Чапира - председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства относительно решения вопроса неправомерности начисления ООО "Инфоксводоканал" оплаты за услугу водоснабжения жилищно-строительным кооперативам, не оборудованных домовыми узлами учета.