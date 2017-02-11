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2017-02-11, 11:10
Сколько одесситам будет стоить холодная вода в феврале?
Согласно данным филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс», тарифы на холодную воду в Одессе в феврале 2017 года будут такими:
1. На услуги централизованного водоснабжения с использованием внутридомовых систем, в том числе, пользователям, проживающим в многоквартирных домах — 7,94 грн за 1 куб. м с НДС.
2. Услуги по централизованному отводу воды с использованием внутридомовых систем для потребителей, проживающих в многоквартирных домах — 6,18 грн за 1 куб. м с НДС.
В Одесском облсовете экстренно собирались из-за Инфоксводоканала
Напомним, на прошлой неделе состоялось экстренное заседание по инициативе депутатов областного совета Андрея Ивашова и Дмитрия Чапира - председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства относительно решения вопроса неправомерности начисления ООО "Инфоксводоканал" оплаты за услугу водоснабжения жилищно-строительным кооперативам, не оборудованных домовыми узлами учета.
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