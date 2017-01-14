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2017-01-14, 12:07
Скорая помощь в Одессе не доехала на вызов (ФОТО)
Сегодня утром на углу улиц Королева и 25-й Чапаевской дивизии вследствие ДТП перевернулась машина скорой помощи, спешившая на вызов.
«Карета скорой помощи «Газель» двигалась по ул. Королева со стороны Люстдорфской дороги на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекрестке с ул. 25 Чапаевская дивизия она столкнулась с «Фиат дабло». Пострадавших нет», - сообщили в Патрульной полиции Одессы.
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