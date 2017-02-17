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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-17, 11:36
Сладкое дело: в Одессе изъяли сахара на 111 млн.гривен

В Одессе фискальной службой разоблачены должностные лица предприятия, которые пытались уклониться от уплаты налогов в сумме почти 4 млн.грн. 

Сотрудниками Главного управления ГФС в Одесской области в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении криминального правонарушения по признакам ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков и изъятие вещей и документов, которые имеют отношение к ведению противоправной деятельности, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области проведено 4 обыска.

По результатам проведенных обысков изъято 7907 т сахара на общую сумму почти 111 млн.грн., а также первичные документы бухгалтерского учета. 

 

 


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