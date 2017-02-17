2017-02-17, 11:36

Сладкое дело: в Одессе изъяли сахара на 111 млн.гривен

В Одессе фискальной службой разоблачены должностные лица предприятия, которые пытались уклониться от уплаты налогов в сумме почти 4 млн.грн.

Сотрудниками Главного управления ГФС в Одесской области в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении криминального правонарушения по признакам ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.



С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков и изъятие вещей и документов, которые имеют отношение к ведению противоправной деятельности, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области проведено 4 обыска.

По результатам проведенных обысков изъято 7907 т сахара на общую сумму почти 111 млн.грн., а также первичные документы бухгалтерского учета.







