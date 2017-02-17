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2017-02-17, 11:36
Сладкое дело: в Одессе изъяли сахара на 111 млн.гривен
В Одессе фискальной службой разоблачены должностные лица предприятия, которые пытались уклониться от уплаты налогов в сумме почти 4 млн.грн.
Сотрудниками Главного управления ГФС в Одесской области в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении криминального правонарушения по признакам ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
По результатам проведенных обысков изъято 7907 т сахара на общую сумму почти 111 млн.грн., а также первичные документы бухгалтерского учета.
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