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﻿2017-02-25, 11:38
Смертельная рыбалка в Одесской области

24 февраля в 16:46 в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Надлиманское в Днестровском лимане во время рыбалки провалились под лед и утонули 3 человека.

Еще 5 человек находились на расстоянии 400 м от берега на льду. Трое из них самостоятельно выбрались на берег до прибытия спасателей, еще двое - после.

В 20:12 спасатели подняли из воды тела 3 погибших мужчин.

Всего в течение дня на рыбалке находились около 100 человек.





Спасательную операцию проводили сотрудники 30-й Государственной пожарно-спасательной части, а также дополнительно привлекалось отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения с катером на воздушной подушке МАРС-700.

В ГСЧС считают, что причинами происшествия стали: значительное повышение температуры до 15 градусов тепла, длительные осадки в виде дождя, которые прошли накануне и привели к таянию и уменьшению толщи льда.

В Одесской области - ледовая трагедия

Напомним, ранее в Одесской области на акватории Кучурганского водохранилища, днем, 22 января, произошло ЧП —  под лед провалились четверо человек, двое из которых дети. 


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