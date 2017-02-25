|Вокруг роста цен: еда, бензин и коммуналка
|Все о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году
|Быть в курсе: налоговые нововведения
|
2017-02-25, 11:38
Смертельная рыбалка в Одесской области
24 февраля в 16:46 в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Надлиманское в Днестровском лимане во время рыбалки провалились под лед и утонули 3 человека.
Еще 5 человек находились на расстоянии 400 м от берега на льду. Трое из них самостоятельно выбрались на берег до прибытия спасателей, еще двое - после.
В 20:12 спасатели подняли из воды тела 3 погибших мужчин.
Всего в течение дня на рыбалке находились около 100 человек.
В ГСЧС считают, что причинами происшествия стали: значительное повышение температуры до 15 градусов тепла, длительные осадки в виде дождя, которые прошли накануне и привели к таянию и уменьшению толщи льда.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП