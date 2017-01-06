2017-01-06, 11:08

Снегопад в Одессе - на контроле муниципалитета и спасателей

Как и ожидалось по прогнозам, в Одессу пришла настоящая зима с метелями, снегопадом и минусовой температурой.

На данный момент, рапортуют в мерии, несмотря на непрекращающейся снегопад, на всех дорогах Одессы обеспечена нормальная проезжаемость.

С 7 часов утра 6 января 60 единиц спецтехники коммунального предприятия «Городские дороги» выведены на улицы Одессы, выполняются работы по посыпке дорог, спусков и подъемов песчанно-солевой смесью. Позже к работе по уборке снега подключились автогрейдеры.

Всего к работе в сложных зимних условиях готово 120 единиц спецтехники: 82 коммунальной собственности и 38 привлеченной. На базах КП «Городские дороги» и КП «ЖКС» песчано-соляная смесь имеется в достаточном количестве.

Сотрудники коммунального предприятия «Муниципальная охрана» начали патрулировать заснеженный город. Об этом сообщает заместитель городского головы Андрей Котляр на своей странице в Facebook.









«Для помощи одесситам, попавшим в беду, сотрудники обеспечены лопатами, тросами и всем необходимым для несения службы на улице во время снега» — пишет чиновник.

По его словам, для спасения всех, кто попал в снежную беду, мобилизированы 4 джипа, на улицы Одессы вышли 20 коммунальщиков, которые будут работать в течение всего снегопада.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ ГОРОДА ОДЕССЫ

Контрольно-диспетчерская служба «058»: 705-48-51, 705-48-52.

Служба оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации:

15-77; 722-20-37; 068-345-70-74



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