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2017-01-06, 18:30
Снежная Одесса и Рождество
В Одессу ворвалась настояща суровая зима - с метелями, снегом и морозом.
Вот такое испытание выпало на долю горожан, коммунальщиков и спасателей накануне Рождества.
И тем не менее, впереди - светлый праздник, один из самых важных, добрых, чистых в году. Когда он наступает, даже неверующие люди ощущают на душе умиротворение и радость.
Впереди - церковные службы и разговления. Наступает волшебная Рождественская ночь, и спать этой ночью нельзя, иначе проспишь свое счастье.
Существует и такая старинная традиция: когда 6 января часы пробьют полночь, нужно открыть окно или дверь, чтобы впустить в дом Рождество.
Рождественская ночь - волшебная, и все загаданное обязательно сбудется.
Мира вам, достатка и счастья в кругу семьи!
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