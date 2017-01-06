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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-06, 18:30
Снежная Одесса и Рождество

В Одессу ворвалась настояща суровая зима - с метелями, снегом и морозом.

Вот такое испытание выпало на долю горожан, коммунальщиков и спасателей накануне Рождества.

 

И тем не менее, впереди - светлый праздник, один из самых важных, добрых, чистых в году. Когда он наступает, даже неверующие люди ощущают на душе умиротворение и радость.

Впереди - церковные службы и разговления. Наступает волшебная Рождественская ночь, и спать этой ночью нельзя, иначе проспишь свое счастье.

Существует и такая старинная традиция: когда 6 января часы пробьют полночь, нужно открыть окно или дверь, чтобы впустить в дом Рождество.

Рождественская ночь - волшебная, и все загаданное обязательно сбудется.

Мира вам, достатка и счастья в кругу семьи!

 


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