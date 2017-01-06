2017-01-06, 18:30

Снежная Одесса и Рождество

В Одессу ворвалась настояща суровая зима - с метелями, снегом и морозом.

Вот такое испытание выпало на долю горожан, коммунальщиков и спасателей накануне Рождества.





И тем не менее, впереди - светлый праздник, один из самых важных, добрых, чистых в году. Когда он наступает, даже неверующие люди ощущают на душе умиротворение и радость.

Впереди - церковные службы и разговления. Наступает волшебная Рождественская ночь, и спать этой ночью нельзя, иначе проспишь свое счастье.

Существует и такая старинная традиция: когда 6 января часы пробьют полночь, нужно открыть окно или дверь, чтобы впустить в дом Рождество.

Рождественская ночь - волшебная, и все загаданное обязательно сбудется.

Мира вам, достатка и счастья в кругу семьи!



