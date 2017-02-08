2017-02-08, 12:49

Содружество вынужденных переселенцев и обеспечение жильем в Одессе (ФОТО)

Переселенцы из Донбасса, которые устали ждать милости от собственного государства и готовы включиться в Общественное движение "Содружество вынужденных переселенцев", решая, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАКОННЫМ ПУТЁМ, прежде всего, жилищную проблему, должны объединиться.

К этому призывает общественный деятель и координатор Одесского Штаба помощи переселенцам «Содружество» Анжелика Жукова.



"У нас целый ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И АДАПТАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ «СОДРУЖЕСТВО» на ул. Конной, 13/ район Нового рынка и Украинского театра.Работает Офис с понедельника по пятницу, приём осуществляется с 12 до 17.00.Центр, как и прежде, оказывает информационную, юридическую, психологическую, гуманитарную помощи. Каждый вторник сотрудники Центра занятости принимают с 15-17.00 и помогают с поиском работы, в том числе с жильём. Дополнительно сообщаю, что для беременных и детей до 14 лет 1 раз в месяц выдается молочная продукция по записи", - делится информацией Анжелика Жукова.

С лета 2016 года работает инициативная группа переселенцев по решению жилищных проблем, в том числе в сельской местности. На постоянной основе проводится РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС внутренне перемещенных лиц в отношении жилищного обеспечения (г.Одесса и Одесская область) https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfiZSrio7xsnHDcM…/viewform…

"С целью выявления потребностей жилья, качественного мониторинга условий проживания и финансовой состоятельности переселенцев Одесского региона, а также желания участвовать в Общественном движении "Содружество вынужденных переселенцев", просим Вас заполнить эту анкету. Также надеемся на помощь в ее распространении.

Мы считаем, что результаты опроса станут весомым аргументом для создания городской и региональной программ в Одессе и области, которые должны положить начало решению жилищных проблем переселенцев. Со своей стороны, мы вместе с другими заинтересованными организациями приложим максимум усилий для достижения нашей общей цели.

За дополнительной информацией обращайтесь к координаторам: группа в ФБ https://www.facebook.com/groups/sodruzhestvo.adp/", - сообщает Анжелика Жукова в соцсети.













