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St.Diamond

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﻿2017-01-07, 16:38
Спасение под Одессой: бульдозер доставляли ночью по ЖД дороге (ФОТО)

Сегодня 7 января силами ГУЧС , облавтодора и военных области шла усиленная работа по спасению людей и транспорта попавших вчера в снежный капкан на трассе Одесса -Рени под селом Холмское Арцизского района.

Наконец-то к ним прорвалась спецтехника, сообщил зампред Одесского облсовета Юрий Димчогло.

"Затор из более 50 автомобилей на 180 - 189 км трассы М15 в районе с. Холмское разблокирован с помощью тяжелого бульдозера , доставленного ночью ЖД путём и двух тракторов Т150 . Сейчас все пострадавшие (все живы и здоровы благодаря в том числе большому автобусу С-Петербург - Измаил, который ночью приютил около 70 человек) будут выводиться в с. Холмское , где на базе школы сельским советом, создаётся пункт приёма и обогрева!"

Людей уже эвакуировали в село Холмское. Там их встретили, накормили и обогрели. Пострадавшие выражают огромную благодарность сельским властям.




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