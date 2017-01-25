2017-01-25, 13:35

Спасти ОПЗ:принимаются завки потенциальных партнеров

Напомним, что начало 2017 года для ОПЗ ознаменовалось переходом на сокращенный рабочий график.



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Тем временем, Фонд государственного имущества Украины предложил несколько разработанных им предложений для возобновления работы Одесского припортового завода. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В частности, потенциальным партнерам предлагается:

— взять в аренду имущество ОПЗ (как целостного имущественного комплекса, так и отдельных объектов недвижимого имущества);

— осуществлять на заводе операции с давальческим сырьем (природным газом) для целей его переработки в карбамид и аммиак;

— взять имущество общества в управление;

— приобретение обществом природного газа.

«Заявки и предложения от лиц, заинтересованных в вышеупомянутых вариантах сотрудничества, принимаются до 24 февраля 2017 года», — говорится в сообщении ФГИ.