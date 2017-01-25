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2017-01-25, 13:35
Спасти ОПЗ:принимаются завки потенциальных партнеров
Напомним, что начало 2017 года для ОПЗ ознаменовалось переходом на сокращенный рабочий график.
Тем временем, Фонд государственного имущества Украины предложил несколько разработанных им предложений для возобновления работы Одесского припортового завода. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
В частности, потенциальным партнерам предлагается:
— взять в аренду имущество ОПЗ (как целостного имущественного комплекса, так и отдельных объектов недвижимого имущества);
— осуществлять на заводе операции с давальческим сырьем (природным газом) для целей его переработки в карбамид и аммиак;
— взять имущество общества в управление;
— приобретение обществом природного газа.
«Заявки и предложения от лиц, заинтересованных в вышеупомянутых вариантах сотрудничества, принимаются до 24 февраля 2017 года», — говорится в сообщении ФГИ.
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