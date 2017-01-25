Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-25, 13:35
Спасти ОПЗ:принимаются завки потенциальных партнеров

Напомним, что начало 2017 года для ОПЗ ознаменовалось переходом на сокращенный рабочий график.

Как Одесский припортовый начал новый год 
Долговая яма ОПЗ: остановка ПАО и поиск арендаторов
Одесский припортовый: просьба о моратории и отчет ФГИ 

Тем временем, Фонд государственного имущества Украины предложил несколько разработанных им предложений для возобновления работы Одесского припортового завода. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В частности, потенциальным партнерам предлагается:

— взять в аренду имущество ОПЗ (как целостного имущественного комплекса, так и отдельных объектов недвижимого имущества);

— осуществлять на заводе операции с давальческим сырьем (природным газом) для целей его переработки в карбамид и аммиак;

— взять имущество общества в управление;

— приобретение обществом природного газа.

«Заявки и предложения от лиц, заинтересованных в вышеупомянутых вариантах сотрудничества, принимаются до 24 февраля 2017 года», — говорится в сообщении ФГИ.


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП