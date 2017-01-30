2017-01-30, 14:23

Специалистов Припортового пригласили на работу в Африку

Предприятие из Алжира, которое занимается поставками карбамида и аммиака, предлагает работникам ОПЗ зарплату в 2 тыс. долл.



Предприятие из Алжира, занимающееся поставками карбамида и аммиака, предлагает специалистам-химикам Одесского припортового завода высокооплачиваемую работу в Африке.

- В Алжире такой же завод по технологии, производит аммиак и карбамид. Требования к специалистам: 8-10 лет опыта, профильное образование, английский на уровне минимального понимания. Для них это дешёвая рабочая сила, по 2 тысячи долларов, как бы это смешно для нас не было. В конце месяца у меня должен был быть перелёт, но, к счастью или к сожалению, этого не произошло. Пока я не решился. По многим причинам… К тому же я всё ещё патриот своей страны. Жаль многих усилий, потраченных на определённые изменения, которые я прилагал, хочется продолжать и хочется хорошо жить здесь. Пока есть эти капли оптимизма, буду оставаться здесь, - цитирует Радио Свобода представителя профкома ОПЗ Илью Юрченко.

Одесский припортовый завод прекратил свою работу 1 января. Решение об сотановке предприятия было принято на заседании Кабмина 28 декабря.

с 1 января 2017 года Одесский припортовый завод прекратил работу, а некоторые структуры предприятия перевели на трёхдневный график работы. Решение об остановке завода было принято на заседании Кабинета Министров 28 декабря.



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