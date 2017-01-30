

﻿ 2017-01-30, 08:29 Среди поджигателей Тузловских лиманов был ребенок Фотографию мальчика с ружьем в руках обнародовал директор заповедника Иван Русев.



Он утверждает, что шестеро браконьеров при виде эко-инспекторов не только не испугались, но и показали разрешения на свою "деятельность", выданные местным обществом охотников.



Комментируя инцидент, который произошёл в пятницу на территории природного парка «Тузловские лиманы» (Татарбунарский район Одесской области), Русев заявил следующее. Якобы группа охотников, устроившая пожар в плавнях в надежде выгнать из зарослей перепуганных животных, получила на этот беспредел… официальное разрешение! По словам Русева, первым зарево над плавнями в верховьях реки Карачаус увидел инспектор заповедника Руслан Лупашко, который живет рядом — в селе Желтояры.

Добравшись на мопеде к месту пожара, инспектор увидел шестерых граждан с оружием и в камуфляже, на трёх авто, которые даже не пытались при виде него скрыться или как-то по-другому обнаружить своё беспокойство.

Более всего инспектора Лупашко при этом возмутило, что среди браконьеров был ребёнок — тоже с оружием в руках.

Сапко Александр. Браконьеров шестеро, среди которых и малолетний парнишка с ружьем, а Руслан один. Он делает им предупреждение, но никто не реагируют».

«Стоят у массива подожженного ими же тростника. Стоят в ожидании, когда оттуда выскочат звери, чтобы их расстрелять, — цитируют Русева Ivasi.news . — Возглавляет группу браконьеров председатель сельского охотколлективаБраконьеров шестеро, среди которых и малолетний парнишка с ружьем, а Руслан один. Он делает им предупреждение, но никто не реагируют». Инспектор Лупашко позвал на подмогу своих коллег, в числе которых на место прибывает и сам Русев.



«Обнаглевшие и безнаказанные браконьеры бравируют какими-то бумажками от Друговина – того самого, кто попался на браконьерстве в НПП «Тузловские лиманы». Но, почувствовав, что запахло «жаренным», браконьеры оперативно начинают сваливать. Вскоре появляется полиция. Делают осмотр места, опрашивают инспектора парка», — описывает события эколог.



СТО X-AUTO. Исправное авто - при любой погоде! В данный момент как с самими браконьерами, так и с тем, кто им дал разрешение, разбирается полиция. О масштабах и опасности их «развлечений» свидетельствуют фото, предоставленные самим директором парка Тузловские лиманы».

