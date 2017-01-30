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﻿2017-01-30, 08:29
Среди поджигателей Тузловских лиманов был ребенок

Фотографию мальчика с ружьем в руках обнародовал директор заповедника Иван Русев.

Он утверждает, что шестеро браконьеров при виде эко-инспекторов не только не испугались, но и показали разрешения на свою "деятельность", выданные местным обществом охотников.

 Комментируя инцидент, который произошёл в пятницу на территории природного парка «Тузловские лиманы» (Татарбунарский район Одесской области), Русев заявил следующее. Якобы группа охотников, устроившая пожар в плавнях в надежде выгнать из зарослей перепуганных животных, получила на этот беспредел… официальное разрешение!

По словам Русева, первым зарево над плавнями в верховьях реки Карачаус увидел инспектор заповедника Руслан Лупашко, который живет рядом — в селе Желтояры.
 
Добравшись на мопеде к месту пожара, инспектор увидел шестерых граждан с оружием и в камуфляже, на трёх авто, которые даже не пытались при виде него скрыться или как-то по-другому обнаружить своё беспокойство.
 
Более всего инспектора Лупашко при этом возмутило, что среди браконьеров был ребёнок — тоже с оружием в руках.
 
«Стоят у массива подожженного ими же тростника. Стоят в ожидании, когда оттуда выскочат звери, чтобы их расстрелять, — цитируют Русева Ivasi.news. — Возглавляет группу браконьеров председатель сельского охотколлектива Сапко Александр. Браконьеров шестеро, среди которых и малолетний парнишка с ружьем, а Руслан один. Он делает им предупреждение, но никто не реагируют».
 
Инспектор Лупашко позвал на подмогу своих коллег, в числе которых на место прибывает и сам Русев.
 
«Обнаглевшие и безнаказанные браконьеры бравируют какими-то бумажками от Друговина – того самого, кто попался на браконьерстве в НПП «Тузловские лиманы». Но, почувствовав, что запахло «жаренным», браконьеры оперативно начинают сваливать. Вскоре появляется полиция. Делают осмотр места, опрашивают инспектора парка», — описывает события эколог.
 
В данный момент как с самими браконьерами, так и с тем, кто им дал разрешение, разбирается полиция. О масштабах и опасности их «развлечений» свидетельствуют фото, предоставленные самим директором парка Тузловские лиманы».

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