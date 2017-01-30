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2017-01-30, 08:29
Среди поджигателей Тузловских лиманов был ребенок
Фотографию мальчика с ружьем в руках обнародовал директор заповедника Иван Русев.
По словам Русева, первым зарево над плавнями в верховьях реки Карачаус увидел инспектор заповедника Руслан Лупашко, который живет рядом — в селе Желтояры.
Добравшись на мопеде к месту пожара, инспектор увидел шестерых граждан с оружием и в камуфляже, на трёх авто, которые даже не пытались при виде него скрыться или как-то по-другому обнаружить своё беспокойство.
Более всего инспектора Лупашко при этом возмутило, что среди браконьеров был ребёнок — тоже с оружием в руках.
«Стоят у массива подожженного ими же тростника. Стоят в ожидании, когда оттуда выскочат звери, чтобы их расстрелять, — цитируют Русева Ivasi.news. — Возглавляет группу браконьеров председатель сельского охотколлектива Сапко Александр. Браконьеров шестеро, среди которых и малолетний парнишка с ружьем, а Руслан один. Он делает им предупреждение, но никто не реагируют».
Инспектор Лупашко позвал на подмогу своих коллег, в числе которых на место прибывает и сам Русев.
«Обнаглевшие и безнаказанные браконьеры бравируют какими-то бумажками от Друговина – того самого, кто попался на браконьерстве в НПП «Тузловские лиманы». Но, почувствовав, что запахло «жаренным», браконьеры оперативно начинают сваливать. Вскоре появляется полиция. Делают осмотр места, опрашивают инспектора парка», — описывает события эколог.
В данный момент как с самими браконьерами, так и с тем, кто им дал разрешение, разбирается полиция. О масштабах и опасности их «развлечений» свидетельствуют фото, предоставленные самим директором парка Тузловские лиманы».
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