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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-08, 16:46
Старт 2017 года: в местные бюджеты Одесской области направлено почти 716 млн.грн.

Это на 271 млн.грн. или на 61 % превышает показатели января 2016 года.

В частности, в январе 2017 года в местные бюджеты направлены 343 млн.грн. налога на доходы физических лиц и 114 млн.грн. платы за землю. 

Также, субъекты малого предпринимательства уплатили почти 140 млн.грн. единого налога. 

Поступление акцизного налога с розничной продажи подакцизных товаров составили почти 79 млн.грн, а налога на недвижимое имущество поступило почти 29  млн.грн.


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