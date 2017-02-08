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2017-02-08, 16:46
Старт 2017 года: в местные бюджеты Одесской области направлено почти 716 млн.грн.
Это на 271 млн.грн. или на 61 % превышает показатели января 2016 года.
В частности, в январе 2017 года в местные бюджеты направлены 343 млн.грн. налога на доходы физических лиц и 114 млн.грн. платы за землю.
Также, субъекты малого предпринимательства уплатили почти 140 млн.грн. единого налога.
Поступление акцизного налога с розничной продажи подакцизных товаров составили почти 79 млн.грн, а налога на недвижимое имущество поступило почти 29 млн.грн.
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