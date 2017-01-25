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2017-01-25, 14:30
Степанов и Урбанский контролируют строительство Дворца спорта
Председатель областного совета Анатолий Урбанский вместе с председателем областной государственной администрации Максимом Степановым, находясь с рабочей поездкой в Измаильском районе посетили строительство Дворца спорта.
«Для завершения строительства необходимо 55000000 гривен. Средства планируется выделить из областного бюджета в течение двух лет. В этом году 5000000 будет выделено из областного бюджета и более 20 из бюджета города Измаил », - рассказал Анатолий Урбанский
Впереди запланировано провести все сети коммуникации, достроить два блока здания, провести штукатурные работы и подключить отопление.
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