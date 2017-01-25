2017-01-25, 14:30

Степанов и Урбанский контролируют строительство Дворца спорта

Председатель областного совета Анатолий Урбанский вместе с председателем областной государственной администрации Максимом Степановым, находясь с рабочей поездкой в ​​Измаильском районе посетили строительство Дворца спорта.



Строительство было начато еще в 2012 году. Спорткомплекс будет состоять из нескольких отдельно стоящих корпусов, в которых будет работать бассейн и секции по легкой и тяжелой атлетике, футболу, баскетболу и волейболу. Одновременно в спорткомплексе сможет заниматься 160 детей.

«Для завершения строительства необходимо 55000000 гривен. Средства планируется выделить из областного бюджета в течение двух лет. В этом году 5000000 будет выделено из областного бюджета и более 20 из бюджета города Измаил », - рассказал Анатолий Урбанский

Впереди запланировано провести все сети коммуникации, достроить два блока здания, провести штукатурные работы и подключить отопление.















