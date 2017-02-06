|Все о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году
|Быть в курсе: налоговые нововведения
|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|
2017-02-06, 14:37
Степанова возмутила бездеятельность одесского ГАСИ
Сегодня на аппаратном совещании губернатор Максим Степанов устроил "разбор полетов" сотрудникам государственной архитектурно-строительной инспекции и заявил, что их конторой займется прокуратура.
По словам Степанова , ему на стол легла «куча документов — совсем не то, что хотел увидеть». Речь шла о распоряжении подготовить всю информацию о незаконном строительстве, которое идет в области, и о предпринимаемых инспекцией действиях.
Кстати, того чиновника, который дал обещание губернатору подать квалифицированную справку, в этот раз на совещании не было. Пришедший вместо него заявил, что только вышел с больничного и начал оправдываться.
Кроме того, когда Степанов проводил прием граждан, к нему обратился человек из Коминтерновского района, который сообщил, что на берегу ведется строительство. Губернатор дал соответствующее поручение архитектурно-строительной инспекции, но работа чиновников в этом направлении его не устроила.
«Есть же статья об ответственности за бездеятельность, а вы ничего не делаете» - резюмировал Максим Степанов и поручил подготовить соответствующее обращение к областному прокурору в отношении должностных лиц департамента ГАСИ.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП