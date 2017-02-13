2017-02-13, 18:28

Стыд в Одессе:судья и член горсовета взрывают соцсети (ВИДЕО)

Одесса все делает по-крупному: и славится , и позорится!



В Одессе правоохранителями был задержан председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук. Он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Вечером 11 февраля сотрудники полиции остановили автомобиль TOYOTA Tundra, которым управлял Глуханчук. Полицейские заметили признаки алкогольного опьянения, однако Глуханчук отказался пройти тест на месте.



При этом на пассажирском сидении находился член исполкома Одесского горсовета Николай Шурда, у которого также были замечены признаки алкогольного опьянения.







Глуханчук согласился пройти тест на содержание алкоголя только в медучреждении, его результаты подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Затем полиция составила административный протокол на Глуханчука за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



На Шурду был также составлен протокол за передачу технического средства лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.Позже было обнародовано видео, снятое непосредственно на месте событий и в медицинском учреждении. На нем присутствует ненормативная лексика.