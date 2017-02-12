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2017-02-12, 15:31
Субботний адреналин: как в Одессе сорвался лифт с ребенком (ВИДЕО)
В субботу жительница второго подъезда дома №108 по Днепропетровской дороге испытала шок - сорвался лифт с ней и ребенком.
По предварительным данным, оборвались шлейф и трос.К счасть, обошлось без жертв.
В настоящее время лифт отключен, а жители других подъездов боятся пользоваться подъемниками.
"Но он сел на ловители (сработала система безопасности). Риска для жизни не было. В понедельник лифт начнут чинить".
В службе говорят, что все лифты в городе систематически проверяют. Тем не менее, на сайте единого обращения граждан постоянно появляются жалобы на состояние городских лифтов.
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