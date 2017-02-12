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﻿2017-02-12, 15:31
Субботний адреналин: как в Одессе сорвался лифт с ребенком (ВИДЕО)

В субботу жительница второго подъезда дома №108 по Днепропетровской дороге испытала шок - сорвался лифт с ней и ребенком.

По предварительным данным, оборвались шлейф и трос.К счасть, обошлось без жертв.

В настоящее время лифт отключен, а жители других подъездов боятся пользоваться подъемниками.

Жильцы утверждают, что лифты не менялись в доме с момента постройки, капремонт также не проводился.

По словам сотрудников аварийной службы "Одессалифт", у лифта действительно оборвался шлейф.

"Но он сел на ловители (сработала система безопасности). Риска для жизни не было. В понедельник лифт начнут чинить".

В службе говорят, что все лифты в городе систематически проверяют. Тем не менее, на сайте единого обращения граждан постоянно появляются жалобы на состояние городских лифтов.  

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