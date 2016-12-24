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2016-12-24, 14:30
Субботняя Одесса: рождественская ярмарка,праздник на бульваре и бал в стиле Ампир
В Одесской Кирхе с 24 по 30 декабря проходит ярмарка «Рождественские встречи».
Также 24 декабря в 16.00 на Приморском бульваре (возле памятника Дюку де Ришелье) начнется праздник «Европейского Рождества», который, в частности, предусматривает установление арт-ёлки.
А в 17.00 в Одесском музее западного и восточного искусства (на Пушкинской, 9) пройдет бал в стиле эпохи Ампир.
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