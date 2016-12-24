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﻿2016-12-24, 14:30
Субботняя Одесса: рождественская ярмарка,праздник на бульваре и бал в стиле Ампир

В Одесской Кирхе с 24 по 30 декабря проходит ярмарка «Рождественские встречи».

Посетив ярмарку, можно познакомиться с традициями европейского Рождества, сможете приобрести подарки родным и близким на Новый Год, угоститься глинтвейном, получить отличное настроение и ощутить в полной мере праздничный волшебный дух Рождества.

Картинки по запросу ярмарка в Одесской Кирхе картинки 

Также 24 декабря в 16.00 на Приморском бульваре (возле памятника Дюку де Ришелье) начнется праздник «Европейского Рождества», который, в частности, предусматривает установление арт-ёлки.

Светская Одесса: на бал и в оперу 

А в 17.00 в Одесском музее западного и восточного искусства (на Пушкинской, 9) пройдет бал в стиле эпохи Ампир.

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Добавим, что в рамках программы празднования 500-летия Реформации в Украине в Одессе состоится акция «Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе». Праздник пройдет 25 декабря, и будет включать в себя шествие по центу города и концерт возле памятника Дюку де Ришелье.

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