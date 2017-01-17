2017-01-17, 14:50

Судьба визитки Южной Пальмиры на совести реставраторов (ВИДЕО)

Одесские активисты обеспокоились тем, что главная достопримечательность Южной Пальмиры может не пережить зимних морозов.



Причина - халатность строителей, которые занимаются реставрацией знаменитого памятника архитектуры. Так, в результате того, что не были закрыты краны, перед морозами десятками тонн воды замочили известняковые пролеты лестницы.



Тревогу начал бить активист "Зеленого листа", эксперт-эколог Владислав Балинский.

"Замочить оголённые известняковые пролёты Потёмкинской лестницы десятками тонн водопроводной воды непосредственно перед морозами - безусловно это преступление! В данном случае,может быть сложно найти того , кто на протяжении недель, "забывал" закрыть кран.

Однако, в глаза бросается сам способ прокладки пластиковой трубы по лестнице и количество кранов, что уже само по себе является нарушением...

Также очевидно, что работы по укладке ступеней должны были быть законченны в сезон, в противном случае, памятник на зиму должен был подвергнут консервации. Этого не произошло, что является ответственностью как исполнителя работ (ООО "Эко Строй") так и заказчика (УКС Одесского исполкома) который должен был следить за всеми этапами проходящих работ.

Если оголённые участки Лестницы зиму продержать под открытым небом, то за три месяца,величайший памятник архитектуры испытает на себе многократные циклы заморозки-разморозки, что естественно скажется на прочностных характеристиках известняка!" - написал Балинский в Фейсбуке.

Тем временем, руководитель проекта по реконструкции лестницы, строитель Владимир Суханов утверждает, что причин для переживаний нет: ракушечник на Потемкинской лестнице давно исчерпал свой потенциал. Очередное замораживание и оттаивание уже не сыграют в ее судьбе никакой роли.





По словам Суханова, лестница гидроизолирована изнутри, под ступенями. Ни вода, ни низкая температура воздуха якобы не повлияют на состояние материала. Подрядчики утверждают, что всё идет по плану и отреставрированную Потемкинскую сдадут в срок.

Но Балинский стоит на своем и заявляет о преступном халатном наплевательском отношении к Одессе.



