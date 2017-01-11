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St.Diamond

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﻿2017-01-11, 12:00
Суровые будни одесской непогоды: обладминистрация без света и заплыв на Варненской (ВИДЕО)

Сегодня утром произошли два масштабных коммунальных инцидента: центр Одессы остался без света, а проезжую часть улицы Варненской заполонил потоп.

На место прибыли сотрудники «Инфоксводоканала». Особенно большое скопление воды наблюдается в ста метрах от частной клиники «Интосана» в сторону  улицы Инглези (бывш. 25 Чапаевской).

По словам работников водоканала, авария серьезная и воды в районе не будет по крайней мере до вечера. Вызван большой экскаватор, который будет вести раскопки.





 

Тем временем,  центр города, включая и здание областной государственной администрации, которое расположено по адресу проспект Шевченко, 4, остались без света из-за непогоды.

По данным ведомства, Центральной РЭС было произведено десять аварийных отключений.

"Без электричества остались несколько домов по улицам Балковской, Спиридоновской, Пантелеймоновской, Пироговской, Французскому бульвару и проспекту Шевченко", - говорится в сообщении.

Непогода бушует: без света остался центр Одессы 

До конца рабочего дня электрики обещают устранить неполадки.


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