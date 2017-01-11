2017-01-11, 12:00

Суровые будни одесской непогоды: обладминистрация без света и заплыв на Варненской (ВИДЕО)

Сегодня утром произошли два масштабных коммунальных инцидента: центр Одессы остался без света, а проезжую часть улицы Варненской заполонил потоп.

На место прибыли сотрудники «Инфоксводоканала». Особенно большое скопление воды наблюдается в ста метрах от частной клиники «Интосана» в сторону улицы Инглези (бывш. 25 Чапаевской).



По словам работников водоканала, авария серьезная и воды в районе не будет по крайней мере до вечера. Вызван большой экскаватор, который будет вести раскопки.













Тем временем, центр города, включая и здание областной государственной администрации, которое расположено по адресу проспект Шевченко, 4, остались без света из-за непогоды.

По данным ведомства, Центральной РЭС было произведено десять аварийных отключений.

"Без электричества остались несколько домов по улицам Балковской, Спиридоновской, Пантелеймоновской, Пироговской, Французскому бульвару и проспекту Шевченко", - говорится в сообщении.





До конца рабочего дня электрики обещают устранить неполадки.