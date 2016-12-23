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﻿2016-12-23, 17:39
Светская Одесса: на бал и в оперу

В канун католического Рождества, 24 декабря, в Одесском музее западного и восточного искусства (на Пушкинской, 9) пройдет бал в стиле эпохи Ампир. 

Начало в 17:00. Организаторы готовят соответствующие эпохи украшения на рождественской ёлке, мастер-классы по вальсу, кадрили и полонезу. Тут прозвучат нежные романсы той эпохи под аккомпанемент рояля.

 

А специалисты устроят обзор модных тенденций начала XIX века. Вход только в нарядах, соответствующим эпохе и free donation (благотворительный взнос).

Картинки по запросу бал в стиле ампир картинки 

Моде этого стиля были характерны длинные платья с завышенной талией, грузные и богато украшенные. Неотъемлемой деталью одежды стиля ампир были шали (обычно шелковые или хлопчатые), а также перчатки и сумочки. Сударям, в свою очередь, было характерно одеваться в белые рубашки со стоячим воротничком, пояса, длинные брюки и фраки. Военные люди могут посетить бал в парадной или выходной форме.

А с 8 по 15 января в Одесском национальном академическом театре оперы и балета уже в шестой раз будет проходить Рождественский фестиваль.

Отроет фестиваль уникальная концертная программа «Рождество в моем сердце» с участием всемирно известного певца Юрия Миненко, артистов хора и оркестра театра под дирижированием Александру Самоилэ.В программе прозвучат произведения Моцарта, Вивальди, Винчи, Генделя.

12 января в концерте «Рождественский солоспив» примут участие Народная артистка Украины Нина Матвиенко, которая исполнит колядки и сочинения украинских композиторов. Специальным гостем программы станет Антонина Матвиенко.

14 января в программе «Освящение музыкой Рождества» с участием солистов театра, капеллы бандуристов ОНМА им. Неждановой, детского хора школы им. Столярского, хора и оркестра театра прозвучат произведения Моцарта, Масканьи, Бортнянского, Генделя, Франка, колядки.


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