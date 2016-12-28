2016-12-28, 09:51

Сюрпризы для юных одесситов в Новогоднем трамвае

В новогодние и Рождественские праздники коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» запустит на линии трамвайные вагоны, украшенные гирляндными огнями.

30 декабря 2016 года в праздничных вагонах маленьких пассажиров поздравят с Новым Годом и вручат подарки Дед Мороз и Снегурочка. По прибытии на Старосенную площадь в 19:00 пассажиров праздничного трамвая встретит духовой оркестр.



8 января 2017 года в праздничных вагонах пассажиров будут встречать колядники, которые подготовили подарки маленьким одесситам. По прибытию на Старосенную площадь в 20:00 пассажиров поздравят с Рождеством Христовым хор Одесской епархии и Рождественский вертеп. Под аккомпанемент живой музыки будут представлены народные колядки и Рождественские песнопения.

Трамвайные вагоны, собранные собственными сотрудниками КП, выйдут на маршруты из разных районов и проследуют в центральную часть города – в парк Шевченко и затем на Старосенную площадь.

Со 2 по 7 января 2017 года празднично украшенные трамвайные вагоны будут курсировать в вечернее время суток по установленным маршрутам города.

Маршруты следования праздничных трамвайчиков:



Маршрут – Киевский район:

«16 ст. Люстдорфской дороги – 7 ст. Люстдорфской дороги – пл. Толбухина – ж/д вокзал – п. Шевченко – Старосенная площадь»

Маршрут – Приморский район:

«16 ст. Б.Фонтана – 11 ст. Б.Фонтана – 5-я ст. Б. Фонтана – Куликовое поле – п. Шевченко – Старосенная площадь»

Маршрут – Малиновский район:

«ул. И. Рабина – пл. Б. Деревянка – ж/д вокзал – п. Шевченко – Старосенная площадь»



Маршрут – Малиновский район:

«Центральный Автовокзал – Привоз – Аркадия – п. Шевченко – Старосенная площадь»

Маршрут – Суворовский район:

«ул. Паустовского – Лузановка – 7-я Пересыпская – Пересыпский мост».

Расписание движения новогодних трамваев 30 декабря 2016 года

Схема движения по трамвайному маршруту «Люстдорф – Старосенная»

Выход из депо № 1 Люстдорф 7 ст. Люстдорфской дороги Пл. Толбухина Пл. Старо сенная П. Шевченко Пл. Старосенная 16.23 17.14/17.24 17.44 17.55 18.13 18.37 19.00

Схема движения по трамвайному маршруту

«И. Рабина – Старосенная»

Выход из депо № 1 Ст. И. Рабина Пл. Деревянко Пл. Старосенная П. Шевченко Пл. Старосенная 17.14 17.41 17.45/17.55 18.14 18.38 19.01

Схема движения по трамвайному маршруту

«16 ст. Большого Фонтана – Старосенная»

Выход из депо № 1 16 ст. Большого Фонтана 5 ст. Большого Фонтана Куликово поле Пл. Старосенная П. Шевченко Пл. Старосенная 16.25 17.12/17.22 17.42 17.57 18.15 18.39 19.02

Схема движения по трамвайному маршруту

«Автовокзал – Старосенная»

Выход из депо № 1 Авто вокзал Ул. Б. Арнаутская Ул. Екатери нинская Ж/Д вокзал Муз. комедия Аркадия П. Шевченко Пл. Старо сенная 17.22 17.37 17.49 17.56 18.00 18.03 18.18 18.40 19.03

Схема движения по трамвайному маршруту

«Паустовского – Черноморского казачества»

Выход из депо № 2 Черномор ского казачества Лузановка Ул. Паустовского Лузановка Ул. 7 Пересыпская Заход в депо № 2 17.12 17.32 17.54 18.15 18.34 18.43 19.10 19.32 19.54 20.13 20.26 20.44

Расписание движения Рождественских трамваев 8 января 2017 года

Схема движения по трамвайному маршруту

«Люстдорф – Старосенная»

Выход из депо № 1 Люстдорф 7 ст. Люстдорфской дороги Пл. Толбухина Пл. Старо сенная П. Шевченко Пл. Старосенная 17.23 18.14/18.24 18.44 18.55 19.13 19.37 20.00

Схема движения по трамвайному маршруту

«И. Рабина – Старосенная»

Выход из депо № 1 Ст. И. Рабина Пл. Деревянко Пл. Старосенная П. Шевченко Пл. Старосенная 18.14 18.41 18.45/18.55 19.14 19.38 20.01

Схема движения по трамвайному маршруту

«16 ст. Большого Фонтана – Старосенная»

Выход из депо № 1 16 ст. Большого Фонтана 5 ст. Большого Фонтана Куликово поле Пл. Старосенная П. Шевченко Пл. Старосенная 17.25 18.12/18.22 18.42 18.57 19.15 19.39 20.02

Схема движения по трамвайному маршруту

«Автовокзал – Старосенная»

Выход из депо № 1 Авто вокзал Ул. Б. Арнаутская Ул. Екатери нинская Ж.Д. вокзал Муз. комедия Аркадия П. Шевченко Пл. Старо сенная 18.22 18.37 18.49 18.56 19.00 19.03 19.18 19.40 20.03

Схема движения по трамвайному маршруту

«Паустовского – Черноморского казачества»

Выход из депо № 2 Черноморского казачества Лузановка Ул. Паустовского Лузановка Ул. 7 Пересыпская Заход в депо № 2 16.52 17.12 17.34 17.55 18.14 18.24 18.49 19.11 19.32 19.50 20.00 20.36

Расписание праздничных вагонов для работы с 2 по 7 января 2017 года

Выходные дни 2 и 7 января 2017 года

Схема движения по трамвайному маршруту

«Паустовского – Черноморского казачества»

Выход из депо № 2 Черномор ского казачества Лузановка Ул. Паустовского Лузановка Ул. 7 Пересыпская Заход в депо № 2 16.52 17.12 17.34 17.55 18.14 18.24 18.49 19.11 19.32 19.50 20.00 20.36

Схема движения по трамвайному маршруту

«пл. Старосенная – Люстдорф»

Выход из депо № 1 Пл. Старо сенная Пл. Толбухина 7 ст. Люстдор фской дороги Люст дорф 7 ст. Люстдор фской дороги Пл. Толбухина Пл. Старо сенная Ул. Пастера 16.24 16.30 16.47 16.58 17.20 17.40 17.51 18.10 18.30 19.04 19.21 19.32 19.53 20.13 20.24 20.42 20.54

Схема движения по трамвайному маршруту

«Аркадия - Автовокзал»

Выход из депо № 1 Автовокзал Ул. Б. Арнаутская Ул. Екатери нинская Ж.Д. вокзал Аркадия Ул. Екатери нинская Ул. Преобра женская 17.03 17.18 17.28 17.35 17.39 17.59 18.22 18.26 18.39 18.49 18.56 19.00 19.18/19.30 19.53 20.01

Схема движения по трамвайному маршруту

«И. Рабина – пл. Алексеевская»

Выход из депо № 1 Ст. И. Рабина Пл. Деревянко Пл. Старосенная Пл. Алексеевская Пл. Деревянко 16.37 17.02 17.06 17.24 17.38 18.05 18.15 18.19 18.38 18.52 19.19

Схема движения по трамвайному маршруту

«16 ст. Большого фонтана – Старосенная»

Выход из депо № 1 Куликово поле 5 ст. Большого Фонтана 16 ст. Большого Фонтана 5 ст. Большого Фонтана 17.10 17.28 17.41 18.05 18.25 18.52 19.05 19.29 19.49

Будние дни с 3 по 6 января 2017 года

Схема движения по трамвайному маршруту

«Паустовского – Черноморского казачества»

Выход из депо № 2 Черноморского казачества Лузановка Ул. Паустовского Лузановка Ул. 7 Пересыпская Заход в депо № 2 17.12 17.32 17.54 18.15 18.34 18.43 19.10 19.32 19.54 20.13 20.26 20.44

Схема движения по трамвайному маршруту

«пл. Старосенная – Люстдорф»

Выход из депо № 1 Пл. Старо сенная Пл. Толбухина 7 ст. Люстдор фской дороги Люстдорф 7 ст. Люстдор фской дороги Пл. Толбухина Пл. Старо сенная Ул. Пастера 16.34 16.40 16.57 17.08 17.29 17.49 18.00 18.18 18.39 19.12 19.29 19.40 20.01 20.21 20.31 20.48

Схема движения по трамвайному маршруту

«Аркадия - Автовокзал»

Выход из депо № 1 Авто вокзал Ул. Б. Арнаутская Ул. Екатери нинская Ж.Д. вокзал Аркадия Ул. Екатери нинская Ул. Преображенская 17.04 17.19 17.29 17.36 17.40 17.58/18.10 18.33 18.37 18.50 19.00 19.07 17.11 19.29 19.52 19.56

Схема движения по трамвайному маршруту

«И. Рабина – пл. Алексеевская»

Выход из депо № 1 Ст. И. Рабина Пл. Деревянко Пл. Старосенная Пл. Алексеевская Пл. Деревянко 17.17 17.42 17.46 18.04 18.17 18.44 19.07 19.11 19.31 19.46 20.13

Схема движения по трамвайному маршруту

«16 ст. Большого фонтана – Старосенная»