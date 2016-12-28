2016-12-28, 09:51
Сюрпризы для юных одесситов в Новогоднем трамвае
В новогодние и Рождественские праздники коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» запустит на линии трамвайные вагоны, украшенные гирляндными огнями.
30 декабря 2016 года в праздничных вагонах маленьких пассажиров поздравят с Новым Годом и вручат подарки Дед Мороз и Снегурочка. По прибытии на Старосенную площадь в 19:00 пассажиров праздничного трамвая встретит духовой оркестр.
8 января 2017 года в праздничных вагонах пассажиров будут встречать колядники, которые подготовили подарки маленьким одесситам. По прибытию на Старосенную площадь в 20:00 пассажиров поздравят с Рождеством Христовым хор Одесской епархии и Рождественский вертеп. Под аккомпанемент живой музыки будут представлены народные колядки и Рождественские песнопения.
Трамвайные вагоны, собранные собственными сотрудниками КП, выйдут на маршруты из разных районов и проследуют в центральную часть города – в парк Шевченко и затем на Старосенную площадь.
Со 2 по 7 января 2017 года празднично украшенные трамвайные вагоны будут курсировать в вечернее время суток по установленным маршрутам города.
Маршруты следования праздничных трамвайчиков:
Маршрут – Киевский район:
«16 ст. Люстдорфской дороги – 7 ст. Люстдорфской дороги – пл. Толбухина – ж/д вокзал – п. Шевченко – Старосенная площадь»
Маршрут – Приморский район:
«16 ст. Б.Фонтана – 11 ст. Б.Фонтана – 5-я ст. Б. Фонтана – Куликовое поле – п. Шевченко – Старосенная площадь»
Маршрут – Малиновский район:
«ул. И. Рабина – пл. Б. Деревянка – ж/д вокзал – п. Шевченко – Старосенная площадь»
Маршрут – Малиновский район:
«Центральный Автовокзал – Привоз – Аркадия – п. Шевченко – Старосенная площадь»
Маршрут – Суворовский район:
«ул. Паустовского – Лузановка – 7-я Пересыпская – Пересыпский мост».
Расписание движения новогодних трамваев 30 декабря 2016 года
Схема движения по трамвайному маршруту «Люстдорф – Старосенная»
|
Выход из депо № 1
|
Люстдорф
|
7 ст. Люстдорфской дороги
|
Пл. Толбухина
|
Пл. Старо
сенная
|
П. Шевченко
|
Пл. Старосенная
|
16.23
|
17.14/17.24
|
17.44
|
17.55
|
18.13
|
18.37
|
19.00
Схема движения по трамвайному маршруту
«И. Рабина – Старосенная»
|
Выход из депо № 1
|
Ст. И. Рабина
|
Пл. Деревянко
|
Пл. Старосенная
|
П. Шевченко
|
Пл. Старосенная
|
17.14
|
17.41
|
17.45/17.55
|
18.14
|
18.38
|
19.01
Схема движения по трамвайному маршруту
«16 ст. Большого Фонтана – Старосенная»
|
Выход из депо № 1
|
16 ст. Большого Фонтана
|
5 ст. Большого Фонтана
|
Куликово поле
|
Пл. Старосенная
|
П. Шевченко
|
Пл. Старосенная
|
16.25
|
17.12/17.22
|
17.42
|
17.57
|
18.15
|
18.39
|
19.02
Схема движения по трамвайному маршруту
«Автовокзал – Старосенная»
|
Выход из депо № 1
|
Авто
вокзал
|
Ул. Б. Арнаутская
|
Ул. Екатери
нинская
|
Ж/Д вокзал
|
Муз. комедия
|
Аркадия
|
П. Шевченко
|
Пл. Старо
сенная
|
17.22
|
17.37
|
17.49
|
17.56
|
18.00
|
18.03
|
18.18
|
18.40
|
19.03
Схема движения по трамвайному маршруту
«Паустовского – Черноморского казачества»
|
Выход из депо № 2
|
Черномор
ского казачества
|
Лузановка
|
Ул. Паустовского
|
Лузановка
|
Ул. 7 Пересыпская
|
Заход в депо № 2
|
17.12
|
17.32
|
17.54
|
18.15
|
18.34
|
18.43
|
|
|
19.10
|
19.32
|
19.54
|
20.13
|
20.26
|
20.44
Расписание движения Рождественских трамваев 8 января 2017 года
Схема движения по трамвайному маршруту
«Люстдорф – Старосенная»
|
Выход из депо № 1
|
Люстдорф
|
7 ст. Люстдорфской дороги
|
Пл. Толбухина
|
Пл. Старо
сенная
|
П. Шевченко
|
Пл. Старосенная
|
17.23
|
18.14/18.24
|
18.44
|
18.55
|
19.13
|
19.37
|
20.00
Схема движения по трамвайному маршруту
«И. Рабина – Старосенная»
|
Выход из депо № 1
|
Ст. И. Рабина
|
Пл. Деревянко
|
Пл. Старосенная
|
П. Шевченко
|
Пл. Старосенная
|
18.14
|
18.41
|
18.45/18.55
|
19.14
|
19.38
|
20.01
Схема движения по трамвайному маршруту
«16 ст. Большого Фонтана – Старосенная»
|
Выход из депо № 1
|
16 ст. Большого Фонтана
|
5 ст. Большого Фонтана
|
Куликово поле
|
Пл. Старосенная
|
П. Шевченко
|
Пл. Старосенная
|
17.25
|
18.12/18.22
|
18.42
|
18.57
|
19.15
|
19.39
|
20.02
Схема движения по трамвайному маршруту
«Автовокзал – Старосенная»
|
Выход из депо № 1
|
Авто
вокзал
|
Ул. Б. Арнаутская
|
Ул. Екатери
нинская
|
Ж.Д. вокзал
|
Муз. комедия
|
Аркадия
|
П. Шевченко
|
Пл. Старо
сенная
|
18.22
|
18.37
|
18.49
|
18.56
|
19.00
|
19.03
|
19.18
|
19.40
|
20.03
Схема движения по трамвайному маршруту
«Паустовского – Черноморского казачества»
|
Выход из депо № 2
|
Черноморского казачества
|
Лузановка
|
Ул. Паустовского
|
Лузановка
|
Ул. 7 Пересыпская
|
Заход в депо № 2
|
16.52
|
17.12
|
17.34
|
17.55
|
18.14
|
18.24
|
|
|
18.49
|
19.11
|
19.32
|
19.50
|
20.00
|
20.36
Расписание праздничных вагонов для работы с 2 по 7 января 2017 года
Выходные дни 2 и 7 января 2017 года
Схема движения по трамвайному маршруту
«Паустовского – Черноморского казачества»
|
Выход из депо № 2
|
Черномор
ского казачества
|
Лузановка
|
Ул. Паустовского
|
Лузановка
|
Ул. 7 Пересыпская
|
Заход в депо № 2
|
16.52
|
17.12
|
17.34
|
17.55
|
18.14
|
18.24
|
|
|
18.49
|
19.11
|
19.32
|
19.50
|
20.00
|
20.36
Схема движения по трамвайному маршруту
«пл. Старосенная – Люстдорф»
|
Выход из депо № 1
|
Пл. Старо
сенная
|
Пл. Толбухина
|
7 ст. Люстдор
фской дороги
|
Люст
дорф
|
7 ст. Люстдор
фской дороги
|
Пл. Толбухина
|
Пл. Старо
сенная
|
Ул. Пастера
|
16.24
|
16.30
|
16.47
|
16.58
|
17.20
|
17.40
|
17.51
|
18.10
|
18.30
|
|
19.04
|
19.21
|
19.32
|
19.53
|
20.13
|
20.24
|
20.42
|
20.54
Схема движения по трамвайному маршруту
«Аркадия - Автовокзал»
|
Выход из депо № 1
|
Автовокзал
|
Ул. Б. Арнаутская
|
Ул. Екатери
нинская
|
Ж.Д. вокзал
|
Аркадия
|
Ул. Екатери
нинская
|
Ул. Преобра
женская
|
17.03
|
17.18
|
17.28
|
17.35
|
17.39
|
17.59
|
18.22
|
18.26
|
|
18.39
|
18.49
|
18.56
|
19.00
|
19.18/19.30
|
19.53
|
20.01
Схема движения по трамвайному маршруту
«И. Рабина – пл. Алексеевская»
|
Выход из депо № 1
|
Ст. И. Рабина
|
Пл. Деревянко
|
Пл. Старосенная
|
Пл. Алексеевская
|
Пл. Деревянко
|
16.37
|
17.02
|
17.06
|
17.24
|
17.38
|
18.05
|
|
18.15
|
18.19
|
18.38
|
18.52
|
19.19
Схема движения по трамвайному маршруту
«16 ст. Большого фонтана – Старосенная»
|
Выход из депо № 1
|
Куликово поле
|
5 ст. Большого Фонтана
|
16 ст. Большого Фонтана
|
5 ст. Большого Фонтана
|
17.10
|
17.28
|
17.41
|
18.05
|
18.25
|
|
18.52
|
19.05
|
19.29
|
19.49
Будние дни с 3 по 6 января 2017 года
Схема движения по трамвайному маршруту
«Паустовского – Черноморского казачества»
|
Выход из депо № 2
|
Черноморского казачества
|
Лузановка
|
Ул. Паустовского
|
Лузановка
|
Ул. 7 Пересыпская
|
Заход в депо № 2
|
17.12
|
17.32
|
17.54
|
18.15
|
18.34
|
18.43
|
|
|
19.10
|
19.32
|
19.54
|
20.13
|
20.26
|
20.44
Схема движения по трамвайному маршруту
«пл. Старосенная – Люстдорф»
|
Выход из депо № 1
|
Пл. Старо
сенная
|
Пл. Толбухина
|
7 ст. Люстдор
фской дороги
|
Люстдорф
|
7 ст. Люстдор
фской дороги
|
Пл. Толбухина
|
Пл. Старо
сенная
|
Ул. Пастера
|
16.34
|
16.40
|
16.57
|
17.08
|
17.29
|
17.49
|
18.00
|
18.18
|
18.39
|
|
19.12
|
19.29
|
19.40
|
20.01
|
20.21
|
20.31
|
20.48
|
Схема движения по трамвайному маршруту
«Аркадия - Автовокзал»
|
Выход из депо № 1
|
Авто
вокзал
|
Ул. Б. Арнаутская
|
Ул. Екатери
нинская
|
Ж.Д. вокзал
|
Аркадия
|
Ул. Екатери
нинская
|
Ул. Преображенская
|
17.04
|
17.19
|
17.29
|
17.36
|
17.40
|
17.58/18.10
|
18.33
|
18.37
|
|
18.50
|
19.00
|
19.07
|
17.11
|
19.29
|
19.52
|
19.56
Схема движения по трамвайному маршруту
«И. Рабина – пл. Алексеевская»
|
Выход из депо № 1
|
Ст. И. Рабина
|
Пл. Деревянко
|
Пл. Старосенная
|
Пл. Алексеевская
|
Пл. Деревянко
|
17.17
|
17.42
|
17.46
|
18.04
|
18.17
|
18.44
|
|
19.07
|
19.11
|
19.31
|
19.46
|
20.13
Схема движения по трамвайному маршруту
«16 ст. Большого фонтана – Старосенная»
|
Выход из депо № 1
|
Куликово поле
|
5 ст. Большого Фонтана
|
16 ст. Большого Фонтана
|
5 ст. Большого Фонтана
|
16.45
|
17.03
|
17.16
|
17.40
|
18.02
|
|
18.27
|
18.40
|
19.04
|
19.24