2016-12-20, 12:21

Телефонный минер в Одессе спровоцировал масштабную эвакуацию

Сразу в трех апелляционных судах Одессы полиция ищет взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Все дело в том, что позвонивший аноним не уточнил, какой именно из апелляционных судов заминирвоан. Напомним, что их в Одессе три — хозяйственный на проспекте Шевченко, административный на Софиевской и общей юрисдикции на Ивана и Юрия Лип (Гайдара).





«По всем адресам работают следственно-оперативные группы полиции. Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников судов, а также установлению личности правонарушителя. По результатам следственных действий, специалистами взрывотехнической службы в административном здании никакие взрывные устройства не обнаружены», — уточнили в полиции.

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