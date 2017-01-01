2017-01-01, 18:16

Теперь в Одессе смотрят только "Раду" (обновлено 3 января)

Ровно в 00:00 в ночь с 31 декабря на 1 января в Одессе отключили центральные телеканалы.



В новогоднюю ночь из центральных украинских телеканалов посмотреть можно было только канал «Рада», государственный «Первый канал», телеканал «24» мэра Львова Андрея Садового и 3s.tv, пишет Ivasi.news.

В полном объёме были доступны региональные и зарубежные телеканалы.

Стоит отметить, что отключение коснулось лишь тех, кто является абонентом кабельного телевидения: в эфирной и спутниковой трансляции все каналы транслируются в прежнем объёме.

Напомним, ранее сообщалось, что кабельные операторы Одессы с 1 января 2017-го года прекратят трансляцию центральных телеканалов в своих сетях. Связанно это с тем, что с 1 января 2017-го года вступает в силу новый закон, согласно которому кабельные операторы должны платить за право транслировать эфир центральных телеканалов. Теперь операторы кабельного ТВ должны платить по полтора миллиона гривен ежемесячно, что им не по карману, а перекладывать платежи на плечи абонентов кабельщики не решаются из–за опасений потерять клиентов.



ОБНОВЛЕНИЕ.



В Одессе с сегодняшнего дня, 3 января, в полном объеме возобновляется вещание «5 канала» (Украина), сообщает директор Союза операторов телекоммуникаций города Одессы и Одесской области Станислав Ясиневич.



«Одесситы смогут смотреть «5 канал» (Украина) в полном объеме с 3 января. Руководство «5 канала» и одесские провайдеры достигли договоренности: ретрансляция канала продолжится в сетях кабельных и ІР-операторов без обязательной оплаты, по модели коммерческого неплатного телевидения. По состоянию на 3 января идет процесс заключения договоров и параллельного включения «5 канала» провайдерами Одессы во всех сетях», — прокомментировал ситуацию С. Ясиневич.

Так, уже возобновила вещание «5 канала» телекомпания «Сана плюс».

«Благодаря достигнутым договоренностям, телекомпания «Сана плюс» в своей сети возобновляет трансляцию 5 канала в полном объеме с 3 января. Переговоры с другими центральными украинскими телеканалами продолжаются. Мы благодарны всем нашим телезрителям за доверие и понимание сложившейся ситуации», — сообщил директор ООО «Сана плюс» Александр Кривенок.

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