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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
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﻿2017-01-31, 17:17
Тест на мужество в Одесской области: как отжимались чиновники и пограничники (ВИДЕО)

Чиновники Балтской мэрии во главе с городским головой Сергеем Мазуром присоединились к флешмобу 22 Pushup Challenge.

Около 10 сотрудников отжались прямо на снегу, а затем передали эстафету коллегам из райадминистрации, сообщает "Трасса Е-95".

А пограничники Белгород-Днестровского отряда ГПСУ отжались прямо в Аккерманской крепости в поддержу ветеранов войны, передает Бессарабия ТВ.

Напомним, что флешмоб, участники которого в течение 22 дней отжимаются от пола 22 раза перед видеокамерой и передают эстафету дальше, зародился в США и был посвящен ветеранам, страдающим от посттравматического синдрома.


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