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2017-01-31, 17:17
Тест на мужество в Одесской области: как отжимались чиновники и пограничники (ВИДЕО)
Чиновники Балтской мэрии во главе с городским головой Сергеем Мазуром присоединились к флешмобу 22 Pushup Challenge.
Напомним, что флешмоб, участники которого в течение 22 дней отжимаются от пола 22 раза перед видеокамерой и передают эстафету дальше, зародился в США и был посвящен ветеранам, страдающим от посттравматического синдрома.
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