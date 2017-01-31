2017-01-31, 17:17

Тест на мужество в Одесской области: как отжимались чиновники и пограничники (ВИДЕО)

Чиновники Балтской мэрии во главе с городским головой Сергеем Мазуром присоединились к флешмобу 22 Pushup Challenge.



Около 10 сотрудников отжались прямо на снегу, а затем передали эстафету коллегам из райадминистрации, сообщает "Трасса Е-95".



А пограничники Белгород-Днестровского отряда ГПСУ отжались прямо в Аккерманской крепости в поддержу ветеранов войны, передает Бессарабия ТВ.

Напомним, что флешмоб, участники которого в течение 22 дней отжимаются от пола 22 раза перед видеокамерой и передают эстафету дальше, зародился в США и был посвящен ветеранам, страдающим от посттравматического синдрома.