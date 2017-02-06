2017-02-06, 12:36

Трагедия на одесском рынке: жертву спасти не удалось

Пресс-служба ГУ Нацполиции сообщила печальную новость: пенсионер, в которого стреляли на Киевском рынке - скончался.

Десять дней врачи боролись за его жизнь, но 4 февраля он умер в городской клинической больнице № 11.

В Одессе как в Чикаго: раненый на Киевском рынке

В Одессе киллер застрелился при задержании (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, 25 января во второй половине дня на территории Киевского рынка неизвестный на мопеде выстрелил в прохожего. Позже 29-летний злоумышленник застрелился при попытке правоохранителей задержать его.







Тогда в СМИ появилась версия, что, возможно, нападение возле рынка — заказное убийство, а покончивший с собой преступник — киллер.

В полиции до сих пор до конца так и не выяснили все обстоятельства дела. По предварительным данным, произошедший на рынке инцидент не был случайностью. Как стало известно, пострадавший в свое время был связан с криминальными кругами. Попытка преднамеренного убийства не исключается.



