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2017-02-06, 12:36
Трагедия на одесском рынке: жертву спасти не удалось
Пресс-служба ГУ Нацполиции сообщила печальную новость: пенсионер, в которого стреляли на Киевском рынке - скончался.
Десять дней врачи боролись за его жизнь, но 4 февраля он умер в городской клинической больнице № 11.
В Одессе как в Чикаго: раненый на Киевском рынке
Напомним, 25 января во второй половине дня на территории Киевского рынка неизвестный на мопеде выстрелил в прохожего. Позже 29-летний злоумышленник застрелился при попытке правоохранителей задержать его.
В полиции до сих пор до конца так и не выяснили все обстоятельства дела. По предварительным данным, произошедший на рынке инцидент не был случайностью. Как стало известно, пострадавший в свое время был связан с криминальными кругами. Попытка преднамеренного убийства не исключается.
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