Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-06, 12:36
Трагедия на одесском рынке: жертву спасти не удалось

Пресс-служба ГУ Нацполиции сообщила печальную новость: пенсионер, в которого стреляли на Киевском рынке - скончался.

Десять дней врачи боролись за его жизнь, но 4 февраля он умер в городской клинической больнице № 11.

В Одессе как в Чикаго: раненый на Киевском рынке
В Одессе киллер застрелился при задержании (ФОТО, ВИДЕО) 

Напомним, 25 января во второй половине дня на территории Киевского рынка неизвестный на мопеде выстрелил в прохожего. Позже 29-летний злоумышленник застрелился при попытке правоохранителей задержать его.



Тогда в СМИ появилась версия, что, возможно, нападение возле рынка — заказное убийство, а покончивший с собой преступник — киллер.

В полиции до сих пор до конца так и не выяснили все обстоятельства дела. По предварительным данным, произошедший на рынке инцидент не был случайностью.  Как стало известно, пострадавший в свое время был связан с криминальными кругами. Попытка преднамеренного убийства не исключается.

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП