|Вокруг роста цен: еда, бензин и коммуналка
|Все о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году
|Быть в курсе: налоговые нововведения
|
2017-02-20, 14:57
Трагедия в Одесской области (ФОТО)
Сегодня в Лиманском районе, в садовом обществе Степное, на ул. Четвертая линия, 1040, произошел взрыв (предположительно, бытового газа) в одноэтажном жилом доме с последующим горением.
В ходе разбора завалов были обнаружены двое погибших.
В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается. Причины взрыва и смертей устанавливаются.
К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП