2017-02-20, 14:57

Трагедия в Одесской области (ФОТО)

Сегодня в Лиманском районе, в садовом обществе Степное, на ул. Четвертая линия, 1040, произошел взрыв (предположительно, бытового газа) в одноэтажном жилом доме с последующим горением.



Пожар распространился на площади 100 кв. м. Спасатели установили, что в результате детонации разрушились крыша и несущая стена дома.

В ходе разбора завалов были обнаружены двое погибших.

В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается. Причины взрыва и смертей устанавливаются.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.











