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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-20, 14:57
Трагедия в Одесской области (ФОТО)

Сегодня в Лиманском районе, в садовом обществе Степное, на ул. Четвертая линия, 1040, произошел взрыв (предположительно, бытового газа) в одноэтажном жилом доме с последующим горением.

Пожар распространился на площади 100 кв. м. Спасатели установили, что в результате детонации разрушились крыша и несущая стена дома.

В ходе разбора завалов были обнаружены двое погибших.

В настоящий момент поисково-спасательная операция продолжается. Причины взрыва и смертей устанавливаются.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.





 


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