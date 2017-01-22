2017-01-22, 19:57

Трамвай на Привозе поцеловал пять авто

В воскресенье вечером около 17.00 в районе Привоза, на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Александровского проспекта, сошел с рельс трамвай.

Вагон, следующий по 28 маршруту, повредил при этом пять автомобилей, четыре их них были припаркованы.



Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.



Пострадавших нет. Движение транспорта на данном участке было временно перекрыто.



