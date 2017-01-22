|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|
2017-01-22, 19:57
Трамвай на Привозе поцеловал пять авто
В воскресенье вечером около 17.00 в районе Привоза, на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Александровского проспекта, сошел с рельс трамвай.
Вагон, следующий по 28 маршруту, повредил при этом пять автомобилей, четыре их них были припаркованы.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП