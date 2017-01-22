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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-22, 19:57
Трамвай на Привозе поцеловал пять авто

В воскресенье вечером около 17.00 в районе Привоза, на перекрестке улиц Пантелеймоновской и Александровского проспекта, сошел с рельс трамвай.

Вагон, следующий по 28 маршруту, повредил при этом пять автомобилей, четыре их них были припаркованы.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.

Пострадавших нет. Движение транспорта на данном участке было временно перекрыто.

 


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