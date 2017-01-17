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2017-01-17, 09:50
Три семьи пережили ночной пожар в Аркадии
Поздно вечером впонедельник в районе ул. Каманина, в частном секторе произошел пожар.
Спасатели прибыли через 17 минут. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания и хозяйственные постройки. В 00:36 спасатели локализовали и в 01:14 ликвидировали пожар на площади 200 кв. м.
В дачном доме снимали жилье три семьи.
К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.
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