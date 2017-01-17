2017-01-17, 09:50

Три семьи пережили ночной пожар в Аркадии

Поздно вечером впонедельник в районе ул. Каманина, в частном секторе произошел пожар.



По свидетельствам очевидцев причиной пожара послужил взрыв газового баллона.



В 23:13 поступило сообщение о том, что горит дачная многоквартирная одноэтажная застройка.

Спасатели прибыли через 17 минут. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания и хозяйственные постройки. В 00:36 спасатели локализовали и в 01:14 ликвидировали пожар на площади 200 кв. м.

В дачном доме снимали жилье три семьи.

К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.





