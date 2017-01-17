Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-17, 09:50
Три семьи пережили ночной пожар в Аркадии

Поздно вечером  впонедельник в районе ул. Каманина, в частном секторе произошел пожар.

По свидетельствам очевидцев причиной пожара послужил взрыв газового баллона.

В 23:13 поступило сообщение о том, что горит дачная многоквартирная одноэтажная застройка. 

Спасатели прибыли через 17 минут. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания и хозяйственные постройки. В 00:36 спасатели локализовали и в 01:14 ликвидировали пожар на площади 200 кв. м. 

В дачном доме снимали жилье три семьи.

Ночью в Аркадии от пожара пострадали три семьи 

К ликвидации пожара привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливается. 

пожар на каманина (2)

пожар на каманина (1)


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП