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﻿2017-02-20, 16:48
Труханов: есть люди, которые хотят себя увековечить

На прошлой неделе в Одессе состоялось пресс-конференция владельцев ресторанов и кафе города, которые протестуют против массового срыва рекламных конструкций, устроенного чиновниками "Одесрекламы".

Ранее, в январе 2017 года, одесский предприниматель Алексей Булгару стал первым, кто на весь город объявил чиновникам. Алексей и его товарищи поехали к офису КП «Одессрекламы» и сняли с его стен все вывески, увезя их с собой и также оставив записку с телефоном. 

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Судя по всему, Геннадий Труханов получил письменное обращение в свой адрес, о котором говорили предприниматели на пресс-конференции, с требованием пресечь незаконные действия его подчинённых. Сегодня мэр прокомментировал скандальную ситуацию.

«Сейчас юрдепартамент и депутатская профильная комиссия проводят работу по приведению всех правил размещения наружной рекламы в Одессе. Мы приводим в порядок город, потому что есть люди, которые хотят себя увековечить – если поступками не получается, то нужно надписями на домах. Чем выше и ярче – тем величественнее себя чувствуют такие предприниматели. Наверное, таким образом. И вот в погоне за этим кто-то рекламирует свои заведения и свои «мимоходы» устанавливают прямо на тротуарах, вкапывают рекламу и так далее», - заявил Геннадий Труханов и добавил, что наружную рекламу с фасадов исторических зданий, которая не соответствует правилам, будут и дальше убирать.


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