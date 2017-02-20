|Вокруг роста цен: еда, бензин и коммуналка
|Все о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году
|Быть в курсе: налоговые нововведения
|
2017-02-20, 16:48
Труханов: есть люди, которые хотят себя увековечить
На прошлой неделе в Одессе состоялось пресс-конференция владельцев ресторанов и кафе города, которые протестуют против массового срыва рекламных конструкций, устроенного чиновниками "Одесрекламы".
Судя по всему, Геннадий Труханов получил письменное обращение в свой адрес, о котором говорили предприниматели на пресс-конференции, с требованием пресечь незаконные действия его подчинённых. Сегодня мэр прокомментировал скандальную ситуацию.
«Сейчас юрдепартамент и депутатская профильная комиссия проводят работу по приведению всех правил размещения наружной рекламы в Одессе. Мы приводим в порядок город, потому что есть люди, которые хотят себя увековечить – если поступками не получается, то нужно надписями на домах. Чем выше и ярче – тем величественнее себя чувствуют такие предприниматели. Наверное, таким образом. И вот в погоне за этим кто-то рекламирует свои заведения и свои «мимоходы» устанавливают прямо на тротуарах, вкапывают рекламу и так далее», - заявил Геннадий Труханов и добавил, что наружную рекламу с фасадов исторических зданий, которая не соответствует правилам, будут и дальше убирать.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП