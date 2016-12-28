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2016-12-28, 17:26
Трупы животных у входа в Одесскую полицию
Сегодня, 28 декабря, одесские зоозащитники под стенами Главного управления Нацполиции в регионе провели акцию в поддержку животных.
По их мнению, к массовому истреблению четвероногих в городе причастен, в частности, небезызвестный киевский догхантер Алексей Святогор, который недавно побывал в Одессе.
Общественники утверждают, что будут находиться под зданием Нацполиции до тех пор, пока к ним не выйдут представители полиции и не отчитаются о проделанной работе по делу догхантеров.
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