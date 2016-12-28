2016-12-28, 17:26

Трупы животных у входа в Одесскую полицию

Сегодня, 28 декабря, одесские зоозащитники под стенами Главного управления Нацполиции в регионе провели акцию в поддержку животных.



Они принесли под здание по улице Еврейской и выложили у входа в него трупы нескольких собак, отравленных догхантерами. По их словам, «это — очередные жертвы беспредела догхантеров, которые отравили собак 25 декабря».



По мнению активистов, «правоохранители не принимают никаких мер для наказания живодеров, которые беспощадно уничтожают бездомных собак и кошек по всему городу».





По их мнению, к массовому истреблению четвероногих в городе причастен, в частности, небезызвестный киевский догхантер Алексей Святогор, который недавно побывал в Одессе.



Общественники просят защиты у одесской полиции (ВИДЕО)

Общественники утверждают, что будут находиться под зданием Нацполиции до тех пор, пока к ним не выйдут представители полиции и не отчитаются о проделанной работе по делу догхантеров.

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