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2017-01-31, 16:22
Туристы не смогут считать ступени Потемкинской лестницы до конца апреля
С 31 января 2017 года в связи с технологической необходимостью, а также для безопасности одесситов и гостей города при проведении ремонтно-реставрационных работ движение пешеходов по Потемкинской лестнице будет закрыто.
Ранее работы на лестнице велись поэтапно с учетом возможности беспрепятственного передвижения пешеходов в выделенной зоне. В огражденной части лестницы работы по гранитной облицовке выполнены на 70% с заменой подосновы и устройством гидроизоляции под гранит.
В связи с сильными морозами с 29 декабря 2016 года работы на Потемкинской лестнице были приостановлены. С 25 января 2017 года работы возобновлены с использованием так называемых «тепляков» - передвижных палаток, позволяющих производить необходимые работы в любых погодных и температурных условиях с соблюдением технологии консервации непосредственно самих работ и материалов.
Передвижение пешеходов по лестнице будет закрыто до конца апреля 2017 года: в этот период планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потёмкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.
Напомним, скандалы вокруг Потемкинской лестницы сделали свое дело: Приморский районный суд Одессы постановил внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о нарушениях.
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