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2016-12-27, 12:37
Турникетный скандал в Одесской администрации: Урбанский о фобии и ложной демократии
Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский прокомментировал вчерашнюю ситуацию, которая возникла вокруг турникета в здании ОГА установленного на выходных.
«С целью повысить ответственность было принято решение установить турникеты. Для тех, кто не был в здании областного совета, сообщу, что свободным вход в это здание не был. Сотрудники входили по предъявлению удостоверения, приглашенные – в соответствии с процедурой. Турникеты, ставшие в последний понедельник уходящего года топ-новостью, - инструмент, который должен был помочь достичь поставленной цели – заставить бюрократический механизм работать без запинок и ссылок на неотложные проблемы вне здания совета. В связи с этим непонятно, кому помешали турникеты», - рассказал Урбанский.
Он также отметил, что финансовая сторона установки турникетов прозрачна – в той степени, в которой это требует действующее законодательство и система Prozorro.
«И если со стартом процесса от идеи до ее воплощения в жизнь все понятно и документально подтверждено, то вот сегодняшняя «фобия» с позиции матответственности непонятна: зачем требовалось снести турникеты и насколько целесообразно было делать это «болгаркой»? Если действует принцип ложно понятой демократии, то это - «…до основанья, а затем…». Кому понадобилось демонстрация неподконтрольной власти силы с применением «болгарки» в здании областного совета? Отмечу, что турникеты можно было снять, открутив пару болтов» - подсказал глава облсовета.
«Я была потрясена сегодня, когда пыталась пройти на работу. От кого они хотят спрятаться? От волонтеров, активистов, журналистов, одесситов или от туристов ?! Что будет следующим шагом? Забор вокруг здания, как в Верховной Раде во времена Януковича ?! »
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