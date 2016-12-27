2016-12-27, 12:37

Турникетный скандал в Одесской администрации: Урбанский о фобии и ложной демократии

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский прокомментировал вчерашнюю ситуацию, которая возникла вокруг турникета в здании ОГА установленного на выходных.

«С целью повысить ответственность было принято решение установить турникеты. Для тех, кто не был в здании областного совета, сообщу, что свободным вход в это здание не был. Сотрудники входили по предъявлению удостоверения, приглашенные – в соответствии с процедурой. Турникеты, ставшие в последний понедельник уходящего года топ-новостью, - инструмент, который должен был помочь достичь поставленной цели – заставить бюрократический механизм работать без запинок и ссылок на неотложные проблемы вне здания совета. В связи с этим непонятно, кому помешали турникеты», - рассказал Урбанский.

Он также отметил, что финансовая сторона установки турникетов прозрачна – в той степени, в которой это требует действующее законодательство и система Prozorro.

«И если со стартом процесса от идеи до ее воплощения в жизнь все понятно и документально подтверждено, то вот сегодняшняя «фобия» с позиции матответственности непонятна: зачем требовалось снести турникеты и насколько целесообразно было делать это «болгаркой»? Если действует принцип ложно понятой демократии, то это - «…до основанья, а затем…». Кому понадобилось демонстрация неподконтрольной власти силы с применением «болгарки» в здании областного совета? Отмечу, что турникеты можно было снять, открутив пару болтов» - подсказал глава облсовета.







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Напомним, как заявила в понедельник временно исполняющая обязанности главы области Соломия Бобровская, конструкцию установили в тайне от обладминистрации и она распорядилась ее спилить.