Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Декабря
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-27, 12:37
Турникетный скандал в Одесской администрации: Урбанский о фобии и ложной демократии

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский прокомментировал вчерашнюю ситуацию, которая возникла вокруг турникета в здании ОГА установленного на выходных.

«С целью повысить ответственность было принято решение установить турникеты. Для тех, кто не был в здании областного совета, сообщу, что свободным вход в это здание не был. Сотрудники входили по предъявлению удостоверения, приглашенные – в соответствии с процедурой. Турникеты, ставшие в последний понедельник уходящего года топ-новостью, - инструмент, который должен был помочь достичь поставленной цели – заставить бюрократический механизм работать без запинок и ссылок на неотложные проблемы вне здания совета. В связи с этим непонятно, кому помешали турникеты», - рассказал Урбанский.

Он также отметил, что финансовая сторона установки турникетов прозрачна – в той степени, в которой это требует действующее законодательство и система Prozorro. 

«И если со стартом процесса от идеи до ее воплощения в жизнь все понятно и документально подтверждено, то вот сегодняшняя «фобия» с позиции матответственности непонятна: зачем требовалось снести турникеты и насколько целесообразно было делать это «болгаркой»? Если действует принцип ложно понятой демократии, то это - «…до основанья, а затем…». Кому понадобилось демонстрация неподконтрольной власти силы с применением «болгарки» в здании областного совета? Отмечу, что турникеты можно было снять, открутив пару болтов» - подсказал глава облсовета.



Битва титанов в Одессе: что не поделили Бобровская и Урбанский? (ВИДЕО)

Напомним, как заявила в понедельник временно исполняющая обязанности главы области Соломия Бобровская, конструкцию установили в тайне от обладминистрации и она распорядилась ее спилить.

«Я была потрясена сегодня, когда пыталась пройти на работу. От кого они хотят спрятаться? От волонтеров, активистов, журналистов, одесситов или от туристов ?! Что будет следующим шагом? Забор вокруг здания, как в Верховной Раде во времена Януковича ?! »  

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП